《神州經脈》內地１１月１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均與上月持平，

符合預期。券商股今日（２０日）早段顯著跌拖累Ａ股行情，滬綜指稍高開後快速倒跌，最多曾

跌０﹒３５％，不過開市一小時後市況顯著變好，人工鑽石、機器人、光刻機、短劇等概念集體

落鑊炒作，軍工、醫藥等板塊亦見鑊氣，滬指隨即快速回升並維持至全日收市，收升０﹒４６％

，報３０６８﹒３２點，深成指升０﹒４３％，創業板指升０﹒３２％。

資本市場見買氣，兩市全日成交９２７３億元（人民幣．下同），按日大增１２﹒２％，陸

股通淨流入近１４億元。

深陷貶值壓力已久的人民幣匯率今日展開大反彈，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）收盤

大漲７１８點至７﹒１７４７，兩連升，創８月１日以來逾三個半月新高，升幅為今年１月９日

以來最大。全日在７﹒１７００至７﹒２０７２之間波動。離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中亦

升破７﹒１７關口。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１６１２，較上個交易日升１１６點子，創８月１４日以

來逾三個月新高，上個交易日報７﹒１７２８。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中國商務部公布，２０２３年１－１０月全國實際使用外資金額９８７０﹒１億元人民幣

，同比下降９﹒４％，跌幅較１－９月的８﹒４％再擴，連續第五個月下跌。自今年８月起，商

務部未再公布以美元計價的ＦＤＩ數據。數據又顯示，１－１０月全國新設立外商投資企業

４１９４７家，同比增長３２﹒１％。從行業看，製造業實際使用外資金額２８３４﹒４億元人

民幣，增長１﹒９％，其中高技術製造業實際使用外資增長９﹒５％。服務業實際使用外資金額

６７２１﹒０億元人民幣，下降１５﹒９％。建築業、研發與設計服務領域實際使用外資分別增

長３０﹒０％和１５﹒９％。



２﹒ 人民銀行公布，１１月份，１年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）報３﹒４５％，５年期以

上報４﹒２％，均與上月持平，符合預期。《證券日報》表示，人行在本月１５日開展ＭＬＦ（

中期借貸便利）操作時操作利率不變，就已在很大程度上預示本月ＬＰＲ也將保持不變。報道引

述東方金誠首席宏觀分析師王青指出，作為房貸利率的定價基準，未來５年期以上ＬＰＲ還有

０﹒３至０﹒４個百分點的下行空間，進而引導新發放居民房貸利率更大幅度下調。預計接下來

即使ＭＬＦ操作利率保持不變，５年期以上ＬＰＲ單獨下調的可能性也比較大。



３﹒ 財政部網站日前發布通知，明確會計師事務所不得以或有收費方式提供審計服務，收費與

否或者收費多少不得以審計工作結果或實現特定目的為條件。或有收費通常表現為上市獎勵費，

以及根據審計意見類型、是否能夠實現上市、能否實現發債等收取部分或全部審計費用。通知強

調，會計師事務所應當按照職業道德守則和執業準則規定，根據審計工作中所承擔的責任、工作

量，以及所需的相關資源投入合理確定審計收費，並與客戶簽署合規的收費安排條款。



４﹒ 內媒報道稱，目前鴻蒙ＨａｒｍｏｎｙＯＳ ＮＥＸＴ開發者預覽版已不兼容安卓，華為

可能明年推出不兼容安卓的鴻蒙版本，有業內人士透露，華為內部確有這計劃，明年推出不兼容

安卓的鴻蒙版本，但目前內部還未下發相關通知，具體何時推出暫不明確。華為日前宣布與美團

以ＨａｒｍｏｎｙＯＳ為基礎進行全面合作，全力支持美團啟動開發鴻蒙原生應用工作。國航、

寶寶巴士、同程旅行等企業亦已宣布加入鴻蒙原生應用開發中。



５﹒ 美國第二大銀行卡清算機構、萬事達公司（ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ）獲批進入中國市場。

人民銀行公告，人行會同金融監管總局審查批准「萬事網聯信息技術（北京）有限公司」提交的

銀行卡清算機構開業申請，１１月１７日，人行向萬事網聯公司核發銀行卡清算業務許可證。獲

得行政許可後，萬事網聯公司可在中國境內授權成員機構發行和受理「萬事達」品牌的人民幣銀

行卡。這是繼美國運通後第２家境外銀行卡清算機構進入國內市場。



６﹒ 日前有指阿里巴巴即將裁員２﹒５萬人，阿里巴巴此前已對裁員謠言進行過闢謠，最新再

澄清「阿里即將裁員２５０００謠言」，指「裁員謠言接二連三，但假的就是假的」。內媒報道

指，阿里巴巴方面針對此次謠言已報警。



７﹒ 據《澎湃新聞》報道，近日蔚來聯合創始人、總裁秦力洪在廣州車展強調，蔚來汽車不會

倒閉，也絕無倒閉的可能，呼籲大家放心地體驗和購買蔚來的汽車。本月初創始人、ＣＥＯ李斌

發布全員信，確認蔚來將減少１０％左右的崗位，具體調整會在１１月完成。緊接著，蔚來子品

牌阿爾卑斯也被曝出相關崗位裁減，此後或不再是獨立項目。



８﹒ 「杭州３０億量化跑路」一事尚未明朗，又一家私募被爆「走佬」。據內媒報道，微博有

網民爆料稱，深圳洛克資本老闆張穎豪上周二（１４日）晚間在公司員工群中說了一句「我要走

了，你們也走吧」後失聯，而此前他曾在１１日叫司機去香港口岸；員工發現張穎豪捲款潛逃後

報警，涉及高額或高達１２億元（人民幣．下同），受害投資者約５００人。《證券時報》引述

洛克資本母公司所在地的東莞萬江區新和派出所指，「洛克資本老板跑路」一事已經立案調查。

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