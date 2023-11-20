《鍾之日記》１１月２０日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



人民幣兌美元中間價今報７﹒１６１２，較上個交易日升１１６點子，創８月１４日以來逾

三個月新高，；即期匯率（ＣＮＹ）今早大幅高開５１５點子，報７﹒１９５０，上個交易日即

期匯率收盤報７﹒２４６５。Ａ股行情方面，券商股早段顯著跌拖累市況，滬綜指稍高開後快速

倒跌，最多曾跌０﹒３５％，不過由於人民幣匯價急升反彈，開市一小時後市況顯著變好，人工

鑽石、機器人、光刻機、短劇等概念集體落鑊炒作，軍工、醫藥等板塊亦見鑊氣，滬指隨即快速

回升並維持至全日收市，收升０﹒４６％，報３０６８﹒３２點，深成指升０﹒４３％，創業板

指升０﹒３２％。

資本市場見買氣，兩市全日成交９２７３億元人民幣，按日大增１２﹒２％。



＊港股彈高高，上望萬八點＊



投資者押注美聯儲將結束加息周期，以避免經濟衰退，１１月美股市值已暴增２﹒７萬億美

元。由於市場出現過熱跡象，美股上周五（１７日）升勢放緩。港股隨人民幣匯價造好，恒生指

數早段一度升幅收窄，但很快又再拉漲，最多升超３００點，全日收報１７７７８，升３２３點

或升１﹒９％，主板成交近１０６４億元。

技術走勢方面，恒指今日高開後，走勢向上，升越１０及５０天線收市，短線有望升越

１８０００關，向１８５００水平進發。



＊大型房企救不救？融創感興奮＊



內地１１月１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均與上月持平，符合預期。東

方金誠首席宏觀分析師王青指出，作為房貸利率的定價基準，未來５年期以上ＬＰＲ還有０﹒３

至０﹒４個百分點的下行空間，進而引導新發放居民房貸利率更大幅度下調。預計接下來即使

ＭＬＦ操作利率保持不變，５年期以上ＬＰＲ單獨下調的可能性也比較大。

人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險展開金融機構座談會，當局表示，支持

房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥防範化解大型房企風險，積極推動「三大

工程」建設，以及應對上市房企集中退市問題。

當局提到防範化解大型房企風險，令市場憧憬國家最終還是會出手挽救這些看似「大到不能

倒」的問題房企，融創中國（０１９１８）全日漲５﹒９％，世茂集團（００８１３）升

４﹒９％，雅居樂（０３３８３）升３﹒９％，新城發展（０１０３０）升１﹒６％，惟中國恒

大（０３３３３）仍跌１﹒９％，碧桂園（０２００７）則無升跌。



＊金融爆雷停不了，鄭煤機中招＊



內地金融爆雷停不了，「杭州３０億量化跑路」一事尚未明朗，又一家私募被爆「走佬」。

微博有網民爆料稱，深圳洛克資本老闆張穎豪上周二（１４日）晚間在公司員工群中說了一句「

我要走了，你們也走吧」後失聯，而此前他曾在１１日叫司機去香港口岸；員工發現張穎豪捲款

潛逃後報警，涉及高額或高達１２億元人民幣，受害投資者約５００人。

而「杭州３０億量化跑路」有上市公司「中雷」。鄭煤機（００５６４）

（滬：６０１７１７）發公告承認捲入其中，已向公安機關報案。公告指，三隻信託理財產品「

外貿信托－華軟新動力精選單－資金信托」１至３號存在無法按期兌付、無法全額兌付的風險，

三隻產品合計認購金額３億元人民幣，到期時間均為明年５月底，目前僅提前贖回信託１號產品

的信託資金２９５６﹒３４萬元人民幣。

鄭煤機ＡＨ股均下挫，Ａ股收跌３％，Ｈ股收挫４％。

網傳杭州匯盛私募管理人「帶著３０億跑了」，轟動私募圈。據指該３０億資金原屬於百億

私募華軟新動力旗下ＦＯＦ（基金中的基金）。該筆資金先是投向深圳匯盛私募的基金，１１月

初贖回時發生支付違約後，華軟新動力調查發現，號稱主打量化中性策略的匯盛私募，實則沒有

自主管理，是將資金下投杭州瑜瑤投資，而瑜瑤投資再下投給磐京股權投資基金；磐京投資向上

提供的淨值均屬偽造，其捲款跑路最終導致贖回違約。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

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