《經濟通通訊社２０日專訊》「杭州３０億量化跑路」事件續發酵。鄭煤機（００５６４）

（滬：６０１７１７）昨發公告，所認購的三隻信託理財產品「外貿信托－華軟新動力精選單－

資金信托」１至３號存在無法按期兌付、無法全額兌付的風險。上述三隻產品合計認購金額３億

元（人民幣．下同），到期時間均為明年５月底，目前僅提前贖回信託１號產品的信託資金

２９５６﹒３４萬元。公告指，公司已向公安機關報案，並保留在必要時採用法律訴訟措施等其

他維權手段的權利，最大程度減少公司的潛在損失。

內媒《第一財經》記者今日以投資者身份致電鄭煤機投資者熱線，工作人員表示，公司正積

極挽回損失，如果確定收不回來資金，可能會計提損失，但對整體經營不會造成特別大的風險；

其他理財產品目前都正常。

鄭煤機ＡＨ股均下挫，Ａ股跌３％，Ｈ股跌４﹒３％。

１１月１４日，網傳杭州匯盛私募管理人「帶著３０億跑了」，轟動私募圈。據指該３０億

資金原屬於百億私募華軟新動力旗下ＦＯＦ（基金中的基金）。該筆資金先是投向深圳匯盛私募

的基金，１１月初贖回時發生支付違約後，華軟新動力調查發現，號稱主打量化中性策略的匯盛

私募，實則沒有自主管理，是將資金下投杭州瑜瑤投資，而瑜瑤投資再下投給磐京股權投資基金

；磐京投資向上提供的淨值均屬偽造，其捲款跑路最終導致贖回違約。據《第一財經》引述知情

人士指出，深圳匯盛、杭州瑜瑤幕後操盤人都是磐京投資實控人毛崴，毛崴已於約１１月初被帶

走調查。（ｓｌ）

