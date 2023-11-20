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AH股新聞

20/11/2023 09:00

《駐滬專電》工行上海分行被罰７４０萬元，多名責任人領罰

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》國家金融監督管理總局上海監管局上周五
（１７日）公布對轄內多家銀行的監管罰單。其中，工商銀行（０１３９８）
（滬：６０１３９８）上海分行因８項違法違規行為被罰７４０萬元（人民幣．下同），上海銀
行（滬：６０１２２９）因多項報送監管數據問題被罰６９０萬元，外資行法國巴黎銀行因代理
關聯方債券交易業務何內控及績效考評違規被罰２１０萬元。
　　從罰單信息來看，工行上海分行違法違規事實主要與「經營性物業貸款」業務有關：一是超
越權限開展經營性物業貸款業務；二是違規將不符合條件的企業授信轉授權至支行；三是經營性
物業貸款授信管理嚴重不審慎；四是經營性物業貸款用途審核不嚴；五是授信決策及管理嚴重不
審慎；六是違規向項目資本金不足的房地產項目提供融資；七是經營性物業貸款未嚴格落實專戶
管理要求；八是受理併發放不符合條件的固定資產貸款。
　　處罰公告稱，時任工行上海市分行副行長、行長顧國明對上述８項違法違規行為負直接管理
責任，被禁止從事銀行業工作終身。
　　１９６７年９月的顧國明曾是上海金融圈「老大哥」式的人物，在工行上海分行任職長達
３０年，於２００２年６月至２０１９年６月間先後擔任工行上海分行副行長、行長職務，
２０１９年６月落馬被查。按照法院２０２１年的一審認定，其共受賄１﹒３６億元，被判無期
徒刑。
　　除了顧國明，此次工行上海分行還有７名相關責任人被罰，包括時任工行上海市分行副行長
周春明，時任工行上海分行授信審批部總經理邵麗蓉，時任工行上海分行授信審批部副總經理陳
喆，時任工行上海分行授信審批部總經理、虹橋開發區支行行長張政，時任上海市虹橋開發區支
行副行長潘煒俊，時任工行上海分行盧灣支行副行長楊潔，時任工行上海分行授信審批部綜合管
理科主管施松淵。上述７人均因涉及前述違規事項中的一項或數項而被罰。

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