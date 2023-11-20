《經濟通通訊社２０日專訊》微信、抖音、快手三大短視頻平台近日接連發布微短劇治理公

告，集中打擊涉嫌色情低俗、血腥暴力、不良價值觀等違規內容，違規短劇和帳號面臨下架和封

禁等處罰。

微信上周五（１７日）公告稱，平台將進一步加強違規微短劇內容治理，治理重點包括：離

奇誇張題材、不良價值導向、色情低俗內容、違規營銷推廣、劇情穿插產品營銷推廣、誘導引流

互推等違規行為、大量發布同質化微短劇內容不當博取流量等。微信近日共處置下架小程序內違

規微短劇１１４部，處置嚴重違規發布微短劇的小程序帳號１６３個。

抖音上周四（１６日）發布《抖音關於打擊違規微短劇的公告》稱，近期累計下架小程序內

違規微短劇１１９部，處置違規推廣微短劇的抖音帳號１１８８個。

公告稱，對於存在違規內容和行為的小程序或帳號，平台將引導整改。拒不整改的，將對違

規的劇集、視頻和帳號進行處置，處罰類型包括但不限於下架違規劇集、刪除或屏蔽違規內容、

對違規帳號禁言或封禁等。

截至１１月１７日，快手發布針對違規微短劇類小程序的專項治理公告已經發了１２期。最

新公告顯示，已下架逾２０部違規微短劇，同時對發布違規內容的２７個帳號根據違規程度分別

予以相應處罰。（ｌｃ）

