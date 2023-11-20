《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２０日上海專電》上海財經大學經濟學院近日發布的《中國

宏觀經濟形勢分析與預測年度報告（２０２３－２０２４）》指出，２０２３年，外部環境複雜

嚴峻，雖然存在較多困難和風險，但中國經濟社會發展大局保持穩定，供給側活力得到釋放，需

求側開始穩步復甦，預計全年ＧＤＰ增速為５﹒３％，有望完成年初時確定的目標增速。

同時，根據２０２３年以來中國宏觀經濟運行態勢的定性判斷，報告預測，在基準情景下，

２０２４年全年實際ＧＤＰ增速為４﹒８２％。

上海財經大學經濟學院黨委書記林立國表示，隨著一攬子經濟政策效應的逐步釋放，中國經

濟將進一步釋放增長潛能，穩步進入上升周期。做好明年經濟工作，要繼續堅持穩中求進的工作

總基調，注重短期逆周期對衝與長期跨周期政策之間的平衡，正確把握制約中國經濟實現高質量

發展的關鍵瓶頸，通過新一輪全面深化改革為高質量發展引領經濟復甦注入新動力。

展望２０２４年，林立國指，食品價格對ＣＰＩ的拉動作用將有所上升，房地產投資有望反

彈，中國將步入上升周期，建議以新一輪全面深化改革為高質量發展注入新動力。

