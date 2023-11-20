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AH股新聞

20/11/2023 08:47

【ＡＰＥＣ】習近平：中國堅持高水平對外開放，發展非要取代誰

　　《經濟通通訊社２０日專訊》當地時間１１月１７日上午，ＡＰＥＣ峰會在美國三藩市莫斯
科尼中心舉行。國家主席習近平出席會議並發表題為《堅守初心　團結合作　攜手共促亞太高質
量增長》的重要講話。
　　習近平指出，當前世界百年變局加速演進，世界經濟面臨多種風險挑戰，亞太肩負更大的時
代責任。中國將堅持高質量發展，推進高水平對外開放。
　
＊支持大數據、ＡＩ等新技術應用＊
　
　　《新華社》刊發習近平講話全文，他表示要順應科技發展趨勢，支持大數據、雲計算、人工
智能、量子計算等新技術應用；堅持開放導向，維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿
易組織為核心的多邊貿易體制，要維護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武
器化、泛安全化；加快推動發展方式綠色低碳轉型；堅持普惠共享，構建全球發展共同體。
　　習近平強調，中國堅持走和平發展道路，發展的根本目的是讓中國人民過上好日子，不是要
取代誰。
　　此次ＡＰＥＣ論壇年度峰會在美國三藩市舉行，習近平上周與美國總統拜登會晤，同意開通
總統熱線，恢復軍方之間高層級溝通，並努力遏制芬太尼的生產，這令他們一年來的首次面對面
會談取得了切實進展。（ｒｙ）

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