《經濟通通訊社２０日專訊》據《澎湃新聞》報道，近日蔚來（０９８６６）聯合創始人、

總裁秦力洪在廣州車展回應外界質疑稱，蔚來今年到目前為止一共發布和交付５款新車，新建成

一個年產能３０萬輛的工廠。公司在各個市場，前１０月銷量累計按年增長近４０％。

秦力洪指出，當前的市場充滿巨大機遇，對每一家公司也提出了更高的要求，面對當下的市

場機遇，既要努力抓住它，又要保持戰略定力。但他強調，蔚來汽車不會倒閉，也絕無倒閉的可

能。請大家放心地體驗和購買蔚來的汽車。

本月初，創始人、ＣＥＯ李斌發布《組織優化與兩年優先事項》內部全員信，信中確認蔚來

將減少１０％左右的崗位，具體調整會在１１月完成。緊接著，蔚來子品牌阿爾卑斯也被曝出相

關崗位裁減，此後或不再是獨立項目。

另外，一份來自被裁員工的網絡吐槽，也讓蔚來陷入負面輿情。近日，一名在蔚來工作了５

年半的涉嫌被裁員的員工在網上抱怨，他在工作時被明確告知必須買蔚來汽車才能保住工作。因

此，他購入兩台蔚來汽車，每個月還一萬多元人民幣貸款，最近卻突然被告知要被解僱，因此發

帖質問蔚來良心何在。

從今年以來，蔚來曾陷入一段時期的銷量低谷，６月蔚來開始降價，銷情反彈。不過在８月

、９月、１０月，蔚來新車交付量相比７月的巔峰有所回落，其中１０月份交付新車１６０７４

輛。（ｒｙ）

