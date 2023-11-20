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AH股新聞

20/11/2023 10:25

《寶島要聞》鴻海旗下鴻華先進上市首日即破發，台股首純電動車股

　　《經濟通通訊社２０日專訊》由鴻海科技集團、裕隆集團所合資成立的鴻華先進科技股份有
限公司今日正式登錄台灣證交所新板掛牌上市，為台股第一家純電動車概念股。不過出師未捷，
鴻華先進上市第一日即破發，現價挫逾７％。
　　鴻海與裕隆２０２０年１１月合資成立鴻華先進，其中鴻海持股４９﹒９２％、裕隆旗下華
創車電持股４７﹒９６％。董事長由鴻海董事長劉揚偉擔任。鴻華先進受惠電動巴士交貨，今年
前三季合併營收５﹒８８億元（新台幣．下同），按年增達３﹒７５倍，不過稅後虧損８﹒９５
億元、較去年同期虧損３﹒９６億元還要倍增。
　　在掛牌典禮上，鴻海暨鴻華先進董事長董事長劉揚偉透露，ＭＯＤＥＬ　Ｃ已通過超過百項
車輛測試驗證，並取得合格證掛牌，「鴻華先進是１００％比照鴻海在ＩＣＴ產品的良率要求，
在造這部ＭＯＤＥＬ　Ｃ！」
　
＊明年Ｍｏｄｅｌ　Ｄ車款將亮相＊
　
　　展望鴻華先進未來布局，劉揚偉指出，大股東鴻海與裕隆各自數十年積累經驗，讓鴻華先進
在３年內已造出４款電動車，其中兩款Ｍｏｄｅｌ　Ｔ電動巴士和Ｍｏｄｅｌ　Ｃ乘用車正在交
付，未來鴻華先進規劃切入北美和東南亞市場，在北美市場先鎖定乘用車，東南亞市場先布局電
動巴士，之後再布局乘用車。
　　劉揚偉預期明年將推出Ｍｏｄｅｌ　Ｂ量產版，Ｍｏｄｅｌ　Ｄ車款也將亮相。（ｒｙ）

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