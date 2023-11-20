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AH股新聞

20/11/2023 11:22

《汽車新勢力》廣汽旗艦氫電概念車，號稱續航超８００公里零排放

　　《經濟通通訊社２０日專訊》正在舉行的２０２３廣州車展上，廣汽集團（０２２３８）
（滬：６０１２３８）宣布將於２０２６年實現全固態電池裝車搭載。
　　此外，廣汽集團全球首發ＥＲＡ智淨旗艦氫電概念車，搭載氫能燃料電池和前後軸分布式電
機，馬力達５４０匹，續航超８００公里，排放為零。
　　同時，廣汽旗下傳祺、埃安、昊鉑、廣汽本田、廣汽豐田五大整車品牌在此次車展上均有新
車上市。插混ＭＰＶ傳祺Ｅ８正式發售，官方指導價２０﹒９８萬元－２２﹒９８萬元（人民幣
．下同）；車展前夕上市的昊鉑ＨＴ訂單突破３萬輛；廣汽本田純電品牌ｅ：ＮＰ第二款車型
ｅ：ＮＰ２極湃２首次實車亮相，明年上半年上市；廣汽豐田發布新能源品牌鉑智，其首款產品
鉑智４Ｘ上市，共推出四個版本，售價１７﹒９８萬元－２３﹒８８萬元起，同時第九代凱美瑞
迎來首發亮相。
　
＊東風日產探陸ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ首發，啟辰未來３年發６新車＊
　　
　　東風日產探陸ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ同在今次車展首發亮相，將於明年一季度正式上市；啟
辰品牌以新能源品牌的身份進駐新能源展廳，啟辰大Ｖ　ＤＤ－ｉ插混、啟辰ＶＸ６、啟辰大Ｖ
氫境３款車型均亮相展台，純電ＳＵＶ啟辰ＶＸ６正式開始交付。啟辰也發布了未來３年戰略計
劃，將推出不少於６款新車，覆蓋ＳＵＶ、轎車、小型車、ＭＰＶ等多樣化車型。（ｒｙ）

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