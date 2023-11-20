《經濟通通訊社２０日專訊》正在舉行的２０２３廣州車展上，廣汽集團（０２２３８）

（滬：６０１２３８）宣布將於２０２６年實現全固態電池裝車搭載。

此外，廣汽集團全球首發ＥＲＡ智淨旗艦氫電概念車，搭載氫能燃料電池和前後軸分布式電

機，馬力達５４０匹，續航超８００公里，排放為零。

同時，廣汽旗下傳祺、埃安、昊鉑、廣汽本田、廣汽豐田五大整車品牌在此次車展上均有新

車上市。插混ＭＰＶ傳祺Ｅ８正式發售，官方指導價２０﹒９８萬元－２２﹒９８萬元（人民幣

．下同）；車展前夕上市的昊鉑ＨＴ訂單突破３萬輛；廣汽本田純電品牌ｅ：ＮＰ第二款車型

ｅ：ＮＰ２極湃２首次實車亮相，明年上半年上市；廣汽豐田發布新能源品牌鉑智，其首款產品

鉑智４Ｘ上市，共推出四個版本，售價１７﹒９８萬元－２３﹒８８萬元起，同時第九代凱美瑞

迎來首發亮相。



＊東風日產探陸ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ首發，啟辰未來３年發６新車＊



東風日產探陸ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ同在今次車展首發亮相，將於明年一季度正式上市；啟

辰品牌以新能源品牌的身份進駐新能源展廳，啟辰大Ｖ ＤＤ－ｉ插混、啟辰ＶＸ６、啟辰大Ｖ

氫境３款車型均亮相展台，純電ＳＵＶ啟辰ＶＸ６正式開始交付。啟辰也發布了未來３年戰略計

劃，將推出不少於６款新車，覆蓋ＳＵＶ、轎車、小型車、ＭＰＶ等多樣化車型。（ｒｙ）

