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AH股新聞

20/11/2023 14:28

【台灣選戰】賴清德邀請駐美代表蕭美琴任大選副手，明登記參選

　　《經濟通通訊社２０日專訊》台灣大選即將進入大直路，民進黨總統參選人賴清德今日透過
社交平台刊出一則與駐美代表蕭美琴的過往合照，並預告即將在今天下午正式宣布邀請駐美代表
蕭美琴成為參選２０２４總統大選的競選搭檔，他說，「這是眾所期待的決定，也是最好的決定
」。
　　至於蕭美琴今天早上９時向台灣的外交部長吳釗燮述職，並正式辭去駐美代表一職，當局表
示將依規定辦理蕭美琴辭職事宜。預計賴清德和蕭美琴將於明日（２１日）前往中選會登記。
　　賴清德說，這段時間看到「藍白合」造成的紛擾，認為沒有互信基礎的合作，即便最後真的
成為一個競選組合，那也將是貌合神離、分贓權力的組合；任何不具相同理念與共同價值的合作
，最後都將造成更大的紛亂，而且不是國家之福。
　　賴清德表示，蕭美琴這幾年在美國的表現被民眾與國際友人們稱讚，更成就了台灣與美國關
係在這幾年內互動緊密空前，相信蕭美琴是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是國家不可多得的
外交人才。
　
＊被指推動佩洛西訪台，遭大陸制裁＊
　
　　蕭美琴今年５２歲，擁有歐柏林學院東亞研究學士以及哥倫比亞大學政治學碩士學位，在台
灣曾任國家安全會議諮詢委員和四屆立法委員。蕭美琴於２０２０年被派任駐美代表，在任期間
她與美國高官政要往來頻密，被外媒選為２０２１最重要的八人之一，以及在華府最有影響力的
「大使」。美國前眾議院議長佩洛西在２０２２年８月訪問台灣，以表示美國對台灣的支持，事
件導致台海局勢緊張程度直線上升，蕭美琴被視為佩洛西訪台的主要推動者，遭大陸國台辦點名
，被陸方列入「台獨頑固分子」的制裁名單。（ｅｙ）（ｚｚ）

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