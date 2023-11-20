《經濟通通訊社２０日專訊》台灣大選即將進入大直路，民進黨總統參選人賴清德今日透過

社交平台刊出一則與駐美代表蕭美琴的過往合照，並預告即將在今天下午正式宣布邀請駐美代表

蕭美琴成為參選２０２４總統大選的競選搭檔，他說，「這是眾所期待的決定，也是最好的決定

」。

至於蕭美琴今天早上９時向台灣的外交部長吳釗燮述職，並正式辭去駐美代表一職，當局表

示將依規定辦理蕭美琴辭職事宜。預計賴清德和蕭美琴將於明日（２１日）前往中選會登記。

賴清德說，這段時間看到「藍白合」造成的紛擾，認為沒有互信基礎的合作，即便最後真的

成為一個競選組合，那也將是貌合神離、分贓權力的組合；任何不具相同理念與共同價值的合作

，最後都將造成更大的紛亂，而且不是國家之福。

賴清德表示，蕭美琴這幾年在美國的表現被民眾與國際友人們稱讚，更成就了台灣與美國關

係在這幾年內互動緊密空前，相信蕭美琴是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是國家不可多得的

外交人才。



＊被指推動佩洛西訪台，遭大陸制裁＊



蕭美琴今年５２歲，擁有歐柏林學院東亞研究學士以及哥倫比亞大學政治學碩士學位，在台

灣曾任國家安全會議諮詢委員和四屆立法委員。蕭美琴於２０２０年被派任駐美代表，在任期間

她與美國高官政要往來頻密，被外媒選為２０２１最重要的八人之一，以及在華府最有影響力的

「大使」。美國前眾議院議長佩洛西在２０２２年８月訪問台灣，以表示美國對台灣的支持，事

件導致台海局勢緊張程度直線上升，蕭美琴被視為佩洛西訪台的主要推動者，遭大陸國台辦點名

，被陸方列入「台獨頑固分子」的制裁名單。（ｅｙ）（ｚｚ）

