《經濟通通訊社２０日專訊》在台灣，在野陣營推動的「藍白合」，在還沒開始競選工程前

，便已出現嫌隙。國民黨和民眾黨上周才就聯合競選達成共識，雙方當時同意以全民調結果決定

參選陣容，結果便因統計誤差「各自解讀」，讓「藍白合」面臨合作破裂的危機。

目前國民黨屬意侯友宜參選，而民眾黨則派出黨主席柯文哲參選，而在「藍白合」之後，侯

柯其中一人將競選總統，另外一人則任副手，勝選後將組成台灣史上首個聯合政府。

根據兩黨此前的共識，民調統計專家按照社會上的多份民調結果，加上國民黨、民眾黨各提

供的內參民調結果，來決定「侯柯配」還是「柯侯配」。民眾黨同意「禮讓」國民黨，如果是在

誤差範圍內，則可以讓侯友宜得１分，而現在兩黨的分歧就出在了「誤差」上。

馬英九基金會結果指，３位專家檢視６份民調結果，「侯柯配」對「柯侯配」為５比１，侯

友宜將勝出，但是柯文哲召開記者會對結果提出異議。柯一方主張的３％誤差範圍是指「正負

１﹒５％」，上下誤差加起來幅度為３％，而按照國民黨方面的算法，３％誤差範圍則是指「正

負３％」，上下合共誤差幅度達到６％。柯文哲表示，協商的時候願意禮讓國民黨３％，已經讓

其幕僚「哭成一團」，沒有可能再讓多３％，但他還是希望在野整合，繼續政黨協商。

國民黨方面則提出的協商過程的另一個版本。國民黨主席朱立倫表示，當時協商僅達成依照

「統計誤差」判斷勝負的內容，從來沒有提到要民眾黨「讓幾趴（％）」；侯友宜競選辦公室則

回應柯文哲指，國民黨才是大幅讓步的一方，暗示如果要加入政黨實力的比較，柯文哲則更沒有

勝算。

柯文哲在昨日（１９日）的誓師大會上向支持者表示，不會違背民意也不會背棄大家，會繼

續用台灣民眾黨總統候選人身分，「拼戰到底」。國民黨表示，「藍白合」只剩臨門一腳，會持

續和民眾黨進行最後階段協商，侯友宜則表示無論結局怎樣都尊重柯的決定。（ｅｙ）（ｚｚ）

