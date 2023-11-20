《經濟通通訊社２０日專訊》日前有指阿里巴巴（０９９８８）即將裁員２﹒５萬人，阿里

巴巴此前已對裁員謠言進行過闢謠，最新再澄清「阿里即將裁員２５０００謠言」，「裁員謠言

接二連三，但假的就是假的」。內媒報道指，阿里巴巴方面針對此次謠言已報警。

近兩個月，一些曾在社交媒體上製造或轉發「大裁員」謠言的博主都正式發文澄清和致歉，

呼籲其他轉發的媒體、自媒體主動刪除，共同維護清朗網絡空間。（ｃｔ）

