《經濟通通訊社２０日專訊》日前有指阿里巴巴（０９９８８）即將裁員２﹒５萬人，阿里
巴巴此前已對裁員謠言進行過闢謠，最新再澄清「阿里即將裁員２５０００謠言」，「裁員謠言
接二連三，但假的就是假的」。內媒報道指，阿里巴巴方面針對此次謠言已報警。
近兩個月，一些曾在社交媒體上製造或轉發「大裁員」謠言的博主都正式發文澄清和致歉，
呼籲其他轉發的媒體、自媒體主動刪除，共同維護清朗網絡空間。（ｃｔ）
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20/11/2023 08:35
阿里再闢謠「裁員２５０００人」：假的就是假的，已就謠言報警
《經濟通通訊社２０日專訊》日前有指阿里巴巴（０９９８８）即將裁員２﹒５萬人，阿里
巴巴此前已對裁員謠言進行過闢謠，最新再澄清「阿里即將裁員２５０００謠言」，「裁員謠言
接二連三，但假的就是假的」。內媒報道指，阿里巴巴方面針對此次謠言已報警。
近兩個月，一些曾在社交媒體上製造或轉發「大裁員」謠言的博主都正式發文澄清和致歉，
呼籲其他轉發的媒體、自媒體主動刪除，共同維護清朗網絡空間。（ｃｔ）
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