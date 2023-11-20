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AH股新聞

20/11/2023 11:06

《行業數據》國家郵政局：十月快遞完成１２０﹒６億件增長２２％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》國家郵政局公布，１０月份，郵政行業寄遞業務量完成
１４６﹒２億件，同比增長１９﹒７％。其中，快遞業務量完成１２０﹒６億件，同比增長
２２﹒２％。
　　１０月份，郵政行業業務收入完成１３３８﹒２億元（人民幣．下同），同比增長
１８﹒６％。其中，快遞業務收入完成１０９８﹒３億元，同比增長２１﹒７％。
　　１－１０月，郵政行業寄遞業務量累計完成１２９７﹒２億件，同比增長１４﹒３％。其中
，快遞業務量（不包含郵政集團包裹業務）累計完成１０５１﹒７億件，同比增長１７％。
　　１－１０月，同城快遞業務量累計完成１０８﹒３億件，同比增長２﹒７％；異地快遞業務
量累計完成９１９﹒２億件，同比增長１８﹒２％；國際╱港澳台快遞業務量累計完成２４﹒２
億件，同比增長５５﹒１％。
　　１－１０月，同城、異地、國際╱港澳台快遞業務量分別占全部快遞業務量的１０﹒３％、
８７﹒４％和２﹒３％；業務收入分別占全部快遞收入的５﹒９％、５０﹒０％和１１﹒３％。
與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降１﹒４個百分點，異地快遞業務量的比重上升
０﹒９個百分點，國際╱港澳台業務量的比重上升０﹒５個百分點。（ｃｔ）

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