《經濟通通訊社２０日專訊》國家郵政局公布，１０月份，郵政行業寄遞業務量完成

１４６﹒２億件，同比增長１９﹒７％。其中，快遞業務量完成１２０﹒６億件，同比增長

２２﹒２％。

１０月份，郵政行業業務收入完成１３３８﹒２億元（人民幣．下同），同比增長

１８﹒６％。其中，快遞業務收入完成１０９８﹒３億元，同比增長２１﹒７％。

１－１０月，郵政行業寄遞業務量累計完成１２９７﹒２億件，同比增長１４﹒３％。其中

，快遞業務量（不包含郵政集團包裹業務）累計完成１０５１﹒７億件，同比增長１７％。

１－１０月，同城快遞業務量累計完成１０８﹒３億件，同比增長２﹒７％；異地快遞業務

量累計完成９１９﹒２億件，同比增長１８﹒２％；國際╱港澳台快遞業務量累計完成２４﹒２

億件，同比增長５５﹒１％。

１－１０月，同城、異地、國際╱港澳台快遞業務量分別占全部快遞業務量的１０﹒３％、

８７﹒４％和２﹒３％；業務收入分別占全部快遞收入的５﹒９％、５０﹒０％和１１﹒３％。

與去年同期相比，同城快遞業務量的比重下降１﹒４個百分點，異地快遞業務量的比重上升

０﹒９個百分點，國際╱港澳台業務量的比重上升０﹒５個百分點。（ｃｔ）

