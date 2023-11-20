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AH股新聞

20/11/2023 09:28

《Ａ股行情》滬綜指高開０﹒０８％，多部門開腔支持房企融資需求

　　《經濟通通訊社２０日專訊》１１月份１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均
與上月持平，符合預期。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０８％，報
３０５６﹒９３點，深成指高開０﹒０７％，人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風
險展開金融機構座談會，房地產股造好。
　　人民銀行今日進行２０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放９２０億元。
　　當局在金融機構座談會上表示，支持房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥
防範化解大型房企風險，積極推動「三大工程」建設，以及應對上市房企集中退市問題。
　　國家主席習近平在ＡＰＥＣ會議上發表講話，指中國將堅持高質量發展，推進高水平對外開
放。中國將順應科技發展趨勢，支持大數據、雲計算、人工智能、量子計算等新技術應用；堅持
開放導向，維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，要維
護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化；加快推動發展方式
綠色低碳轉型；堅持普惠共享，構建全球發展共同體。
　　國家發改委同財政部等相關部門建立工作機制，正對今年增發１萬億國債的申報項目開展審
核篩選，力爭儘早形成實物工作量。內媒報道指，有關工作機制設置了６個行業審核組，按照有
關規定嚴格開展項目篩選。（ｅｙ）
　

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