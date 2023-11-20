《經濟通通訊社２０日專訊》１１月份１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均

與上月持平，符合預期。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒０８％，報

３０５６﹒９３點，深成指高開０﹒０７％，人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風

險展開金融機構座談會，房地產股造好。

人民銀行今日進行２０５０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨投放９２０億元。

當局在金融機構座談會上表示，支持房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥

防範化解大型房企風險，積極推動「三大工程」建設，以及應對上市房企集中退市問題。

國家主席習近平在ＡＰＥＣ會議上發表講話，指中國將堅持高質量發展，推進高水平對外開

放。中國將順應科技發展趨勢，支持大數據、雲計算、人工智能、量子計算等新技術應用；堅持

開放導向，維護自由開放的貿易投資，支持並加強以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制，要維

護全球產業鏈供應鏈穩定暢通，反對將經貿問題政治化、武器化、泛安全化；加快推動發展方式

綠色低碳轉型；堅持普惠共享，構建全球發展共同體。

國家發改委同財政部等相關部門建立工作機制，正對今年增發１萬億國債的申報項目開展審

核篩選，力爭儘早形成實物工作量。內媒報道指，有關工作機制設置了６個行業審核組，按照有

關規定嚴格開展項目篩選。（ｅｙ）



