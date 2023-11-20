《經濟通通訊社２０日專訊》１１月份１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均

與上月持平，符合預期。券商股早段顯著跌拖累Ａ股行情，滬綜指稍高開後快速倒跌，最多曾跌

０﹒３５％，不過盤中市況顯著變好，人工鑽石、機器人、光刻機、短劇等概念集體落鑊炒作，

軍工、醫藥等板塊亦見鑊氣，滬指隨即快速回升，半日收市升０﹒５２％，報３０７０﹒２２點

，深成指半日升０﹒５９％，創業板指升０﹒４９％。

兩市半日成交５７８３億元（人民幣．下同），較上日（１７日）同時段成交大增

１６﹒８％，陸股通淨流入近１２億元。

中國商務部公布，２０２３年１－１０月全國實際使用外資金額９８７０﹒１億元人民幣，

同比下降９﹒４％，跌幅較１－９月的８﹒４％再擴，連續第五個月下跌。



＊機器人概念落鑊，軍工有動靜＊



大市沉悶，資金出手炒題材，機器人概念首當其衝，萬集科技（深：３００５５２）、賽為

智能（深：３０００４４）飆兩成漲停，昊志機電（深：３００５０３）升１０﹒６％，富佳股

份（滬：６０３２１９）升、亞威股份（深：００２５５９）、科力爾（深：００２８９２）、

日發精機（深：００２５２０）升１０％漲停。

ＡＰＥＣ領導人會議結束，軍工股蠢蠢欲動，航宇科技（滬：６８８２３９）升３﹒８％，

恒宇信通（深：３００９６５）漲３﹒１％，博雲新材（深：００２２９７）升２﹒５％，航亞

科技（滬：６８８５１０）升２﹒２％，中國動力（滬：６００４８２）升２﹒１％，中船防務

（滬：６００６８５）走高１﹒５％。



＊寧王出手回購，股民反應平平＊



人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險展開金融機構座談會，當局表示，支持

房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥防範化解大型房企風險，積極推動「三大

工程」建設，以及應對上市房企集中退市問題。地產股今早高開領漲，惟開市後升幅快速收窄，

招商蛇口（深：００１９７９）跌１％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒１８％，萬科Ａ

（深：０００００２）升０﹒１％，不過新城控股（滬：６０１１５５）仍升１﹒２％。

創業板股王寧德時代（深：３００７５０）公告，該公司上周五（１７日）以集中競價交易

方式首次回購其公司股份１０４﹒３１萬股，佔該公司目前總股本的０﹒０２３７，成交總金額

為１﹒８８億元。不過投資者反應冷淡，寧德時代現價升０﹒２％，報１８１﹒１３元。

（ｅｙ）

