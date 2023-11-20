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AH股新聞

20/11/2023 13:32

《Ａ股行情》滬綜指午後升０﹒４８％，深成指升０﹒４７％

　　《經濟通通訊社２０日專訊》Ａ股市場午後升勢持續，滬綜指升０﹒４８％，報
３０６９﹒０２點，滬深３００指數升０﹒２９％，深成指升０﹒４７％，創業板指揚
０﹒３６％。上海Ｂ股升０﹒１８％，深圳Ｂ股跌０﹒０８％。（ｅｙ）

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