《經濟通通訊社２０日專訊》內地１１月１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）
均與上月持平，符合預期。券商股早段顯著跌拖累Ａ股行情，滬綜指稍高開後快速倒跌，最多曾
跌０﹒３５％，不過開市一小時後市況顯著變好，人工鑽石、機器人、光刻機、短劇等概念集體
落鑊炒作，軍工、醫藥等板塊亦見鑊氣，滬指隨即快速回升並維持至全日收市，收升０﹒４６％
，報３０６８﹒３２點，深成指升０﹒４３％，創業板指升０﹒３２％。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）及離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中雙雙升破７﹒１８
關口，刷新８月以來高位。資本市場見買氣，兩市全日成交９２７３億元（人民幣．下同），按
日大增１２﹒２％，陸股通淨流入近１４億元。
東方金誠首席宏觀分析師王青指出，作為房貸利率的定價基準，未來５年期以上ＬＰＲ還有
０﹒３至０﹒４個百分點的下行空間，進而引導新發放居民房貸利率更大幅度下調。預計接下來
即使ＭＬＦ操作利率保持不變，５年期以上ＬＰＲ單獨下調的可能性也比較大。
＊地產股偏軟，口頭提振不見效＊
人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險展開金融機構座談會，當局表示，支持
房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥防範化解大型房企風險，積極推動「三大
工程」建設，以及應對上市房企集中退市問題。不過５年期ＬＰＲ沒有進一步調降，地產股反應
沉悶，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒６％
，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒４％，不過新城控股（滬：６０１１５５）仍升０﹒７％
。
接下來是生豬疾病高發季節，儘管發改委預計短期生豬價格或觸頂微降，不過養豬股今日仍
然顯著拉漲，金新農（深：００２５４８）、新五豐（滬：６００９７５）漲停，巨星農牧
（滬：６０３４７７）升５﹒２％，華統股份（深：００２８４０）升４﹒１％，牧原股份
（深：００２７１４）升３﹒２％。
＊機器人最當紅，鄭煤機買基金踩雷捱沽＊
國家主席習近平在ＡＰＥＣ會議上發表講話，指中國將順應科技發展趨勢，支持大數據、雲
計算、人工智能、量子計算等新技術應用。大市沉悶，資金炒題材，機器人概念首當其衝，萬集
科技（深：３００５５２）、賽為智能（深：３０００４４）飆兩成漲停，富佳股份
（滬：６０３２１９）、亞威股份（深：００２５５９）、科力爾（深：００２８９２）、日發
精機（深：００２５２０）等集體升１０％漲停。
「杭州３０億量化跑路」事件續發酵，有上市公司透露踩雷。鄭煤機（滬：６０１７１７）
發公告，所認購的三隻相關信託理財產品存在無法按期兌付、無法全額兌付的風險。上述三隻產
品合計認購金額３億元，到期時間均為明年５月底。鄭煤機價跌３﹒２４％，報１１﹒６５元。
（ｅｙ）
表列滬深股市主要指數
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
滬深３００指數 ３５７６﹒３２ ＋０﹒２３
上證綜合指數 ３０６８﹒３２ ＋０﹒４６ ３６７１﹒０９
上證Ａ股指數 ３２１７﹒０１ ＋０﹒４６
深證成份指數 １００２２﹒７０ ＋０﹒４３ ５６０２﹒３３
深圳創業板指數 １９９２﹒９７ ＋０﹒３２
上證Ｂ股指數 ２３２﹒９７ ＋０﹒３５ ０﹒６０
深證Ｂ股指數 １０８０﹒８５ ＋０﹒１１ ０﹒３７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱