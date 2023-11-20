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AH股新聞

20/11/2023 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４６％成交回漲，新興科技概念領漲

　　《經濟通通訊社２０日專訊》內地１１月１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）
均與上月持平，符合預期。券商股早段顯著跌拖累Ａ股行情，滬綜指稍高開後快速倒跌，最多曾
跌０﹒３５％，不過開市一小時後市況顯著變好，人工鑽石、機器人、光刻機、短劇等概念集體
落鑊炒作，軍工、醫藥等板塊亦見鑊氣，滬指隨即快速回升並維持至全日收市，收升０﹒４６％
，報３０６８﹒３２點，深成指升０﹒４３％，創業板指升０﹒３２％。
　　人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）及離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中雙雙升破７﹒１８
關口，刷新８月以來高位。資本市場見買氣，兩市全日成交９２７３億元（人民幣．下同），按
日大增１２﹒２％，陸股通淨流入近１４億元。
　　東方金誠首席宏觀分析師王青指出，作為房貸利率的定價基準，未來５年期以上ＬＰＲ還有
０﹒３至０﹒４個百分點的下行空間，進而引導新發放居民房貸利率更大幅度下調。預計接下來
即使ＭＬＦ操作利率保持不變，５年期以上ＬＰＲ單獨下調的可能性也比較大。
　
＊地產股偏軟，口頭提振不見效＊
　
　　人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險展開金融機構座談會，當局表示，支持
房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥防範化解大型房企風險，積極推動「三大
工程」建設，以及應對上市房企集中退市問題。不過５年期ＬＰＲ沒有進一步調降，地產股反應
沉悶，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒６％
，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒４％，不過新城控股（滬：６０１１５５）仍升０﹒７％

　　接下來是生豬疾病高發季節，儘管發改委預計短期生豬價格或觸頂微降，不過養豬股今日仍
然顯著拉漲，金新農（深：００２５４８）、新五豐（滬：６００９７５）漲停，巨星農牧
（滬：６０３４７７）升５﹒２％，華統股份（深：００２８４０）升４﹒１％，牧原股份
（深：００２７１４）升３﹒２％。
　
＊機器人最當紅，鄭煤機買基金踩雷捱沽＊
　
　　國家主席習近平在ＡＰＥＣ會議上發表講話，指中國將順應科技發展趨勢，支持大數據、雲
計算、人工智能、量子計算等新技術應用。大市沉悶，資金炒題材，機器人概念首當其衝，萬集
科技（深：３００５５２）、賽為智能（深：３０００４４）飆兩成漲停，富佳股份
（滬：６０３２１９）、亞威股份（深：００２５５９）、科力爾（深：００２８９２）、日發
精機（深：００２５２０）等集體升１０％漲停。
　　「杭州３０億量化跑路」事件續發酵，有上市公司透露踩雷。鄭煤機（滬：６０１７１７）
發公告，所認購的三隻相關信託理財產品存在無法按期兌付、無法全額兌付的風險。上述三隻產
品合計認購金額３億元，到期時間均為明年５月底。鄭煤機價跌３﹒２４％，報１１﹒６５元。
（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５７６﹒３２　　＋０﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０６８﹒３２　　＋０﹒４６　　　　３６７１﹒０９　　
　　上證Ａ股指數　　３２１７﹒０１　　＋０﹒４６　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１００２２﹒７０　＋０﹒４３　　　　５６０２﹒３３　　
　　深圳創業板指數　１９９２﹒９７　　＋０﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２３２﹒９７　　＋０﹒３５　　　　　０﹒６０　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１０８０﹒８５　　＋０﹒１１　　　　　０﹒３７　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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