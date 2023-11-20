《經濟通通訊社２０日專訊》內地１１月１年期及５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）

均與上月持平，符合預期。券商股早段顯著跌拖累Ａ股行情，滬綜指稍高開後快速倒跌，最多曾

跌０﹒３５％，不過開市一小時後市況顯著變好，人工鑽石、機器人、光刻機、短劇等概念集體

落鑊炒作，軍工、醫藥等板塊亦見鑊氣，滬指隨即快速回升並維持至全日收市，收升０﹒４６％

，報３０６８﹒３２點，深成指升０﹒４３％，創業板指升０﹒３２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）及離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤中雙雙升破７﹒１８

關口，刷新８月以來高位。資本市場見買氣，兩市全日成交９２７３億元（人民幣．下同），按

日大增１２﹒２％，陸股通淨流入近１４億元。

東方金誠首席宏觀分析師王青指出，作為房貸利率的定價基準，未來５年期以上ＬＰＲ還有

０﹒３至０﹒４個百分點的下行空間，進而引導新發放居民房貸利率更大幅度下調。預計接下來

即使ＭＬＦ操作利率保持不變，５年期以上ＬＰＲ單獨下調的可能性也比較大。



＊地產股偏軟，口頭提振不見效＊



人民銀行、金融監管總局、中證監就房地產企業風險展開金融機構座談會，當局表示，支持

房地產企業通過資本市場合理股權融資，積極支持穩妥防範化解大型房企風險，積極推動「三大

工程」建設，以及應對上市房企集中退市問題。不過５年期ＬＰＲ沒有進一步調降，地產股反應

沉悶，招商蛇口（深：００１９７９）跌１﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒６％

，萬科Ａ（深：０００００２）跌０﹒４％，不過新城控股（滬：６０１１５５）仍升０﹒７％

。

接下來是生豬疾病高發季節，儘管發改委預計短期生豬價格或觸頂微降，不過養豬股今日仍

然顯著拉漲，金新農（深：００２５４８）、新五豐（滬：６００９７５）漲停，巨星農牧

（滬：６０３４７７）升５﹒２％，華統股份（深：００２８４０）升４﹒１％，牧原股份

（深：００２７１４）升３﹒２％。



＊機器人最當紅，鄭煤機買基金踩雷捱沽＊



國家主席習近平在ＡＰＥＣ會議上發表講話，指中國將順應科技發展趨勢，支持大數據、雲

計算、人工智能、量子計算等新技術應用。大市沉悶，資金炒題材，機器人概念首當其衝，萬集

科技（深：３００５５２）、賽為智能（深：３０００４４）飆兩成漲停，富佳股份

（滬：６０３２１９）、亞威股份（深：００２５５９）、科力爾（深：００２８９２）、日發

精機（深：００２５２０）等集體升１０％漲停。

「杭州３０億量化跑路」事件續發酵，有上市公司透露踩雷。鄭煤機（滬：６０１７１７）

發公告，所認購的三隻相關信託理財產品存在無法按期兌付、無法全額兌付的風險。上述三隻產

品合計認購金額３億元，到期時間均為明年５月底。鄭煤機價跌３﹒２４％，報１１﹒６５元。

（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５７６﹒３２ ＋０﹒２３

上證綜合指數 ３０６８﹒３２ ＋０﹒４６ ３６７１﹒０９

上證Ａ股指數 ３２１７﹒０１ ＋０﹒４６

深證成份指數 １００２２﹒７０ ＋０﹒４３ ５６０２﹒３３

深圳創業板指數 １９９２﹒９７ ＋０﹒３２

上證Ｂ股指數 ２３２﹒９７ ＋０﹒３５ ０﹒６０

深證Ｂ股指數 １０８０﹒８５ ＋０﹒１１ ０﹒３７

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