  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

20/11/2023 17:07

《海納智見－荀玉根》年底結構看均衡還是看分化？

　　《海納智見》今年前十個月行業表現分化明顯，ＴＭＴ和高股息行業表現較好，電力設備等
重倉行業表現不佳。歷史上行情在年底２個月曾出現過突變，如２０１２年１２月、２０１４年
１１－１２月，這也引發投資者對年底行情的關注。那麼今年最後兩個月行情結構將如何變化？
本文將對此展開分析。
　
　　借鑒歷史，年底行業再平衡和基金重倉行業超額收益收斂概率較大。從基金重倉行業角度看
，年底基金重倉超額收益往往出現收斂。２００５年以來，歷年１－１０月基金重倉行業年化超
額收益均值為２３﹒１個百分點，而１１－１２月僅為－５﹒０個百分點。從全部行業的角度來
看，歷史上約６成年份年底行業結構出現再平衡，僅２成左右延續分化。結構再平衡的背景多是
年底公募基金博弈＋弱市環境，催化劑是政策或事件。歷史上結構發生再平衡往往具有一定的共
性背景：一是年底公募基金博弈因素增多，機構持倉或轉向低配行業；二是當市場較弱時，投資
者偏好具有更高安全邊際的機會。同時，年底結構收斂還需要一定的政策或事件催化。例如，
１８╱１２中美兩國領導人會晤，同意停止加徵新的關稅；２０２２年消費板塊逆襲受益於防疫
和地產政策優化，出行人數迅速恢復。
　
　　一方面，年底行情重視再平衡，關注大金融和醫藥。具體來看：大金融方面，積極政策緩解
市場擔憂，低估的大金融有望迎來修復行情。截至２０２３╱１１╱１５，銀行ＰＢ（ＬＦ，下
同）為０﹒４４倍、處２０１３年以來０﹒０％分位，證券為１﹒２７倍、處１４﹒７％分位；
近期中央金融工作會議及後續政策有望緩解市場對金融板塊的疑慮。此外，低估低配的醫藥也有
望迎來再平衡。目前，醫藥ＰＥ處２０１３年以來１９﹒０％分位，２０２３Ｑ３基金對醫藥超
配比例處２０１３年以來４５％分位；往後看，醫療反腐對行業的影響逐漸過去，並且中期來看
中國人口老齡化正在加深，未來醫療需求將持續增加，市場對醫藥行業基本面預期有望扭轉。另
一方面，政策和技術驅動有望推動科技行情展開，滯漲的電子或更優。在科技的細分方向上，結
合政策導向和技術進展，可重視以下三個方向：一是前期滯漲的電子等硬科技製造；二是財政政
策發力下的數字基建；三是技術變革的ＡＩ應用。
　
　　從本輪行情背景看，一是Ａ股估值已處底部。今年１０月末市場低點至今（截至２０２３╱
１１╱１７）Ａ股市場行情已有所回暖，自低點以來上證指數漲幅為５﹒４％、滬深３００為
５﹒４％、創業板指為１０﹒６％。歷史上在Ａ股哪怕是單邊熊市期間，年度視角下依然存在至
少兩次１０％以上漲幅的機會，例如，２００８、２０１１、２０１８、２０２２年，而今年年
內僅有一波行情，因此本輪１０月末以來的行情也符合年內至少兩波行情的歷史規律。二是海內
外積極因素進一步催化行情。本輪市場上漲的驅動是基本面回暖：目前市場上漲的核心邏輯未變
，地產寬鬆政策、降息降准、化債舉措等一系列政策落地正在推動經濟持續修復，１０月社會消
費品零售總額同比增長７﹒６％、工業增加值同比增速為４﹒６％。與此同時，當前海內外積極
因素也正在顯現，有望進一步催化行情展開。國內方面，預計活躍資本市場相關政策或將加速落
地；海外方面，中美關係已出現積極變化疊加美聯儲加息周期或已近尾聲，或催化行情繼續展開

　
風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。
　
《海通國際Ａ股首席策略分析師　荀玉根》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【etnet全新YouTube頻道】「25度生活」，舒適溫度 ‧ 綠色態度 ‧ 樂活自在！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金