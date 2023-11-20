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AH股新聞

20/11/2023 10:21

《Ａ股焦點》南京熊貓稱腦機接口項目短期不影響經營，Ａ股五連板

　　《經濟通通訊社２０日專訊》南京熊貓（００５５３）（滬：６００７７５）最新公告，腦
機接口研發項目預計短期內不會對公司生產經營產生影響，不過市場仍狂熱，南京熊貓Ａ股連續
第五日漲停，報１６﹒３７元人民幣，為近８年高，Ｈ股漲６％。
　　據腦機接口產業聯盟消息，腦機接口產品第三方評測工作正式啟動，目前腦機接口技術已經
廣泛應用到醫療、教育、康養、安全生產、娛樂等場景，產業正處於快速發展階段。（ｃｔ）

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