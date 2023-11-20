《經濟通通訊社２０日專訊》南京熊貓（００５５３）（滬：６００７７５）最新公告，腦

機接口研發項目預計短期內不會對公司生產經營產生影響，不過市場仍狂熱，南京熊貓Ａ股連續

第五日漲停，報１６﹒３７元人民幣，為近８年高，Ｈ股漲６％。

據腦機接口產業聯盟消息，腦機接口產品第三方評測工作正式啟動，目前腦機接口技術已經

廣泛應用到醫療、教育、康養、安全生產、娛樂等場景，產業正處於快速發展階段。（ｃｔ）

