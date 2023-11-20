《經濟通通訊社２０日專訊》銅業巨頭、廣東民企一哥正威集團流動性風險暴露，被稱為「

世界銅王」的實控人王文銀此前曾兩度登上內地法院的老賴名單，引發外界關注。據內媒最新報

道，正威集團子公司全威銅業人力資源部日前發布一份文件，宣布於１１月９日全體崗位停工放

假，暫定兩個月，工資按當地最低保障工資標準發放。內媒記者上周曾到公司所在地查看，發現

員工已經放假多日，只剩下行政人員和保安留守。

文件稱，今年全年大宗商品價格處於高位，原材料成本居高不下，宏觀經濟下行、下游市場

整體需求減弱，尤其是製造業行業深受影響，大型企業訂單維持在六成左右，中小型企業訂單縮

減到１－２成；受產業鏈傳導，公司結合目前訂單情況以及生產現狀，決定放假。正威相關負責

人確認全威銅業停工情況屬實，主要原因是華東地區下游需求不振。

根據內地有色行業平台資料，全威銅業去年營收為９５１﹒４３億元（人民幣．下同），佔

正威集團總營收約１５％，該公司營收總額在安徽省內所有民企之中排名第二。不過全威銅業自

今年起新聞多多，包括董事長王文銀、董事劉結紅、董事吳雪瑩、總經理王力行等退出公司管理

層，其投資亦遭法院凍結。

正威集團號稱在金屬新材料領域位列世界第一，不過隨著中國房地產行業出現危機，全球對

銅的需求有所減少，此前外媒報道指，正威目前的產能利用率不足４０％，正在就其銅產品尋找

買家，其上海銅貿易部門正在解除在２０２３年剩餘時間內的大量銅訂單。（ｅｙ）

