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AH股新聞

20/11/2023 15:54

黑石集團擬百億售內地多家物流園，疑似買家平安海控稱不知情

　　《經濟通通訊社２０日專訊》上周有內媒報道指，美國知名資管機構黑石集團有意出售位於
內地的１１家物流園，總價超百億元人民幣，再度引發外界對「外資跑了」的擔憂。最新報道指
，黑石物流園資產包的潛在買家是中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）旗下的中國平
安保險海外（控股）有限公司，平安海控其後向內媒表示，該消息是市場傳聞，「我們並不知情
，對此沒有評論」。
　　據內地新媒體《觀點網》引述消息人士報道，目前黑石集團和平安海控簽署了意向合作書，
而平安簽約前已完成了盡職調查。此次收購交易將分為兩批交割，第一批主要是華南和華東，第
二批是其他城市，不過第二批並不一定會交割，因平安海控表示需視市況而定。
　　有內媒分析，黑石集團擁有的１１個物流園中，平均出租率高達８０％，其中規模最大的龍
地廣州空港物流園，計劃總建築面積超過１２０萬平方米，目前已竣工部分的出租率超７５％，
照理來說仍然有利可圖。有業界人士意見指，黑石集團從拿下項目到出售的時間很短，還未能做
好運營，而且部分物流園區開發才剛滿兩年，要實現良好運營還需時日。（ｅｙ）

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