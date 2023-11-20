《經濟通通訊社２０日專訊》緬甸內戰持續，泰國外交部此前稱，被困在泰國、菲律賓和新

加坡三國國民正通過中國撤離至泰國。中國外交部表示，此次緬北衝突以來，中國一直以自己的

方式發揮建設性作用，積極勸和促談，並為外國在緬北的公民借道中國撤離提供了出入境便利，

後續將繼續同有關國家保持溝通，提供力所能及的幫助。中國外交部表示，建議在緬北衝突激烈

地帶的中國公民盡快在確保安全的前提下轉移至安全地帶或回國。（ｅｙ）

