《經濟通通訊社２０日專訊》近期多家上市公司相繼發布華為開源鴻蒙相關應用進展。深開

鴻與樂聚機器人日前宣布，推出首款基於開源鴻蒙的ＫａｉｈｏｎｇＯＳ人形機器人，適配智慧

醫療、智慧家庭、智慧工廠等場景。

盛通股份（深：００２５９９）方面表示，子公司中鳴機器人應用的是國產鴻蒙系統，已經

上線了首個支持鴻蒙系統操作套裝。

億嘉和（滬：６０３６６６）在投資者互動平台稱，華為雲機器人平台提供了鴻蒙大模型、

人工智能等技術，億嘉和已在機器人等領域形成了較為成熟完善的核心技術體系和研發管理體系

，公司緊密關注華為雲機器人平台的發展，並進行了交流探索合作機會。

誠邁科技（深：３００５９８）則透露，公司發布的基於開放鴻蒙的商業發行版操作系統已

完成與某些智能機器人產品的相關適配。

據了解，鴻蒙的定位並非替代安卓，而是實現萬物互聯。ＨａｒｍｏｎｙＯＳ作為開源鴻蒙

的第一個商業發行版已經相對成熟，基於開源鴻蒙的其他商業發行版也已初具雛形，覆蓋金融、

工業互聯網、教育等多個行業。截至２０２３年８月，鴻蒙生態設備超過７億台，開發者達到

２２０萬＋，ＡＰＩ日調用５９０億次＋。（ｓｌ）

