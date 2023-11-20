《經濟通通訊社２０日專訊》「杭州３０億量化跑路」一事尚未明朗，又一家私募被爆「走

佬」。據內媒報道，微博有網民爆料稱，深圳洛克資本老闆張穎豪上周二（１４日）晚間在公司

員工群中說了一句「我要走了，你們也走吧」後失聯，而此前他曾在１１日叫司機去香港口岸；

員工發現張穎豪捲款潛逃後報警，涉及高額或高達１２億元（人民幣．下同），受害投資者約

５００人。

《證券時報》引述洛克資本前員工表示，張穎豪之前一直都在國外，１０月曾回國陸續出售

集團旗下的學校、酒店和其他部分資產，「我也有感覺（會出事），我前兩個月就離職了」。該

報記者又以投資者身份向洛克資本母公司所在地的東莞萬江區新和派出所致電，獲告知「洛克資

本老板跑路」一事已經立案，由東莞市公安局和經偵部門調查，目前還未有進一步進展。



＊前員工：捲走的是母公司實體產業板塊資金＊



據洛克資本前員工稱，張穎豪捲走的是洛克資本母公司洛克集團旗下的實體產業板塊資金，

並包含一部分資管產品資金；洛克集團旗下有一個實體專門做債權，「給高利息的，募了很多錢

」，而「股權投資的資金原則上由第三方託管，應該不容易拿走」。

洛克資本公眾號顯示，洛克集團以產業起家，旗下涵蓋地產、金融、教育、酒店、體育等業

務板塊，董事長為張穎豪；金融板塊中的洛克資本成立於２０１２年，擁有７０人專業投資團隊

，截至２０２２年，管理資產規模超過１７０億元。

據《２１世紀經濟報道》，洛克資本旗下兩大主體分別是洛金基金和洛克基金。張穎豪為洛

金基金實控人，持有９０％股權。目前洛金基金管理規模為５億元以下，共成立了１６隻私募基

金，其中４隻已經清算；尚在運作的產品有１２隻，均未基金託管。

洛克基金全稱為深圳前海洛克基金管理有限公司，公開資料顯示，洛克基金於２０１５年１

月登記成為私募證券投資基金管理人，暫行管理辦法實施後，成立基金共計６隻，均有券商託管

。２０２２年５月，洛克基金主動註銷私募證券投資基金管理人資格，今年４月改名為深圳市前

海洛克投資有限公司。（ｓｌ）



