《經濟通通訊社２０日專訊》中國聯通（００７６２）（滬：６０００５０）陷入惡劣銷售

手法醜聞。河南電視台都市頻道節目近披露，河南周口聯通一名智家工程師因未完成「推銷任務

」而突被辭退，且未獲合法補償，遂爆料揭發河南周口聯通為增加銷售額所作的「黑幕」。

爆料指，河南周口聯通為強迫用戶更換「光貓」（光纖數據機），在後台暫停用戶的寬頻帳

號，導致用戶無法上網，然後讓工程師上門「維修」，謊稱光貓損壞，需要花２９９元人民幣換

新，換完才再於後台恢復用戶的網絡。該公司還會在為新用戶裝機時故意使用破舊光貓，過一段

時間後再告知用戶其使用的是舊光貓，無法匹配網絡，必須換新。更離譜的是，該公司會故意關

掉用戶的短信服務，在後台添加增值服務後再打開短信功能。

報道提到，河南周口聯通強制要求智家工程師每月完成１０個光貓更換的任務，並以此作為

裝維工程師的推銷任務。



＊周口聯通：全力配合省公司調查核實＊



周口聯通今日發聲明指，公司注意到有關報道後，省、市公司高度重視，立即成立工作專班

調查，強調公司始終堅持客戶至上，堅決維護客戶和員工的合法權益，堅決反對侵害客戶和員工

合法權益的任何行為，公司會全力配合省公司調查組進行調查核實，一旦發現有侵害客戶和員工

合法權益的行為，將依規依據嚴肅處理。

河南省通信管理局已介入調查此事，將對周口聯通進行約談。（ｓｌ）

