《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》報道，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，俄
羅斯國家杜馬主席沃洛金將於明日（２１日）起至周四（２３日）率團訪華。（ｅｙ）
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20/11/2023 17:36
【大國博弈】俄羅斯下議院議長沃洛金明起開展三日訪華行程
《經濟通通訊社２０日專訊》據《新華社》報道，應全國人大常委會委員長趙樂際邀請，俄
羅斯國家杜馬主席沃洛金將於明日（２１日）起至周四（２３日）率團訪華。（ｅｙ）
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