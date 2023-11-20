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AH股新聞

20/11/2023 18:07

《中國要聞》中國駐韓大使回應限韓令未解除：文化交流恢復向好

　　《經濟通通訊社２０日專訊》南韓《財經新聞》今日刊登了中國駐南韓大使邢海明的專訪。
對於韓國文化界指南韓歌手藝人仍未能赴華演出，「限韓令」實際上並未解除，邢海明表示，去
年以來，已有不少韓國電影、電視劇、遊戲重新登陸中國，受到很多中國民眾的喜愛。當前，中
韓人員往來逐步恢復，地方交往頻繁活躍，兩國間的互訪遊客也越來越多。這些都是兩國人文交
流合作恢復向好的積極信號。中方高度重視中韓人文交流合作，對此持開放、支持態度，而兩國
開展文化交流也離不開良好的民意氛圍。希望雙方繼續共同努力，為進一步深化兩國人文交流合
作創造良好氛圍和條件。
　
＊中日韓峰會準備中，中方高度重視中韓元首交往＊
　
　　至於中日韓領導人會議的準備情況，邢海明表示，中日韓高官會不久前在首爾舉行。中方積
極支持韓方作為主席國積極履行職責，推進三國合作各項議程，為三國合作增添動力，為地區乃
至世界和平發展增添穩定性和正能量。邢海明又稱，元首交往對中韓關係具有重要的把舵定向作
用，中方對此高度重視。希望雙方共同努力，為此創造良好的氛圍和條件。
　　南韓駐中國大使鄭在浩月初表示，南韓、中國與日本正就三國外長於１１月底在釜山開會進
行協調溝通，預計將商討三國領導人峰會籌備事宜。
　　南韓外交部副部長張虎鎮９月時曾稱，預計中日韓領導人會議有望年內或明年初舉行，若中
日韓領導人會議順利成行，習近平訪韓的可能性也隨之增加。（ｓｌ）

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