《經濟通通訊社２０日專訊》南韓《財經新聞》今日刊登了中國駐南韓大使邢海明的專訪。

對於韓國文化界指南韓歌手藝人仍未能赴華演出，「限韓令」實際上並未解除，邢海明表示，去

年以來，已有不少韓國電影、電視劇、遊戲重新登陸中國，受到很多中國民眾的喜愛。當前，中

韓人員往來逐步恢復，地方交往頻繁活躍，兩國間的互訪遊客也越來越多。這些都是兩國人文交

流合作恢復向好的積極信號。中方高度重視中韓人文交流合作，對此持開放、支持態度，而兩國

開展文化交流也離不開良好的民意氛圍。希望雙方繼續共同努力，為進一步深化兩國人文交流合

作創造良好氛圍和條件。



＊中日韓峰會準備中，中方高度重視中韓元首交往＊



至於中日韓領導人會議的準備情況，邢海明表示，中日韓高官會不久前在首爾舉行。中方積

極支持韓方作為主席國積極履行職責，推進三國合作各項議程，為三國合作增添動力，為地區乃

至世界和平發展增添穩定性和正能量。邢海明又稱，元首交往對中韓關係具有重要的把舵定向作

用，中方對此高度重視。希望雙方共同努力，為此創造良好的氛圍和條件。

南韓駐中國大使鄭在浩月初表示，南韓、中國與日本正就三國外長於１１月底在釜山開會進

行協調溝通，預計將商討三國領導人峰會籌備事宜。

南韓外交部副部長張虎鎮９月時曾稱，預計中日韓領導人會議有望年內或明年初舉行，若中

日韓領導人會議順利成行，習近平訪韓的可能性也隨之增加。（ｓｌ）

