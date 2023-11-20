《經濟通通訊社２０日專訊》據中國人民銀行網站，經國務院批准，中國人民銀行與沙特中
央銀行近日簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模為５００億元人民幣╱２６０億沙特里亞爾，協
議有效期三年，經雙方同意可以展期。
人民銀行表示，中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助於加強兩國金融合作，擴大中沙間本幣
使用，促進雙方貿易和投資便利化。（ｓｌ）
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20/11/2023 17:26
【聚焦人幣】中國與沙特簽署雙邊本幣互換協議，規模５００億人幣
《經濟通通訊社２０日專訊》據中國人民銀行網站，經國務院批准，中國人民銀行與沙特中
央銀行近日簽署了雙邊本幣互換協議，互換規模為５００億元人民幣╱２６０億沙特里亞爾，協
議有效期三年，經雙方同意可以展期。
人民銀行表示，中沙建立雙邊本幣互換安排，將有助於加強兩國金融合作，擴大中沙間本幣
使用，促進雙方貿易和投資便利化。（ｓｌ）
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