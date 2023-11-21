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AH股新聞

21/11/2023 08:54

《駐京專電》李強任中央金融委員會主任，抓緊研究出台具體政策

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２１日北京專電》據《新華社》報道，國務院總理李強主持
召開中央金融委員會會議，審議推動金融高質量發展相關重點任務分工方案。上述消息顯示，李
強已任中央金融委員會主任。
　　報道引述會議內容稱，在保持貨幣政策穩健性的基礎上，加大對重大戰略、重點領域和薄弱
環節的支持力度，圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章，
抓緊研究出台具體政策和工作舉措。
　
＊壓緊壓實金融風險處置責任＊
　
　　會議稱，把握好時機、節奏和力度，紮實推動金融業開放行穩致遠，促進金融業更好發展壯
大。要全面加強金融監管，壓緊壓實金融風險處置責任，加強部門協同和上下聯動，在持續加大
存量風險化解力度的同時，強化源頭管控，深化相關領域改革，完善風險防範、預警和處置機制
，共同把防範化解風險任務抓實抓好。
　　會議指出，要全面落實中央金融工作會議部署，加快建設金融強國，更好服務和支撐中國式
現代化建設；要堅持黨對金融工作的全面領導，按照分工方案要求嚴格履職盡責，全力推動各項
任務落地見效。
　　今年３月，中共中央、國務院印發了《黨和國家機構改革方案》。組建中央金融委員會，作
為黨中央決策議事協調機構。設立中央金融委員會辦公室，作為中央金融委員會的辦事機構，列
入黨中央機構序列。此前，中央金融工作委員會已召開了會議。何立峰以「中央金融委員會辦公
室主任、中央金融工作委員會書記」的身份出席會議並講話。

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