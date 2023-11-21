《經濟通通訊社２１日專訊》會計師事務所安永發布《中國內地和香港ＩＰＯ市場》報告。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮表示，２０２３年全球ＩＰＯ活動持續放緩，預計共有１２４４

家企業在全球上市，集資１１９２億美元，ＩＰＯ宗數及集資額分別下降１２％及３５％。



＊香港ＩＰＯ集資額創近２０年低位＊



安永香港資本巿場服務發言人賴耘峯表示，截止今年１１月２０日公開信息統計，２０２３

年香港市場共有６１家公司首發上市，按年下降１９％；集資額４１３億港元，按年下降５９％

，為近２０年來同期最低。



＊香港全球排名由去年第４跌至第６位＊



根據目前披露信息，安永預計主要證券交易所排名當中，上海和深圳證券交易所籌資額排名

前列第一及第二，納斯達克證券交易所、紐約證券交易所分別排名第三及四，印度國家和孟買證

券交易所排名第五，而香港排名由去年第四跌至今年排名第六。

ＩＰＯ宗數方面，印度國家和孟買證券交易所、深圳證券交易所及上海證券交易所、

納斯達克證券交易所、印度尼西亞證券交易所分別排名第一至五，香港交易所則排名第九。



＊內地企業繼續主導香港ＩＰＯ市場＊



中國內地仍是全球ＩＰＯ活動的重要地區，截至１１月１７日的預測數據，Ａ股全年集資額

仍佔全球集資額的四成以上。上海和深圳證券交易所位列全球ＩＰＯ集資額前兩位。四家中國企

業進入全球前十大ＩＰＯ，行業主要聚焦科技、能源和電力。

賴耘峯表示，２０２３年，內地企業繼續主導香港ＩＰＯ市場，全年內地企業在香港ＩＰＯ

宗數和集資額分別佔總量的９３％和９８％；期內未有海外企業來港上市，但有一家在東南亞發

跡的中國企業來港上市。就具體行業來看，科技、媒體和通訊ＩＰＯ宗數列第一位，生物科技與

健康行業集資額排第一，佔全年ＩＰＯ總額２３％。全年亦缺乏大型ＩＰＯ，今年名列第一的

ＩＰＯ集資額低於去年第六名的集資額。（ｋｋ）

