《經濟通通訊２１日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同普京分別向中俄執政黨對話機制會議致賀信

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中俄執政黨對話機制第十次會議昨日以視頻方式舉辦。國家主席習近平同俄羅斯聯邦總統普京分

別向會議致賀信。習近平在賀信中說，中俄關係經受住國際風雲變幻的嚴峻考驗，始終保持高水

平發展，對實現全球穩定發展的戰略價值更加凸顯。



習近平同法國總統馬克龍通電話

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國家主席習近平昨日同法國總統馬克龍通電話。習近平指出，中方願同法方保持高層交往，開好

中法高級別人文交流機制新一次會議，推動教育、文化、科研等合作取得新進展，促進兩國人民

友好往來。



提高上市公司質量邁步新階段

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中央金融工作會議指出，大力提高上市公司質量。市場人士預期，隨著新一輪推動提高上市公司

質量三年行動方案的實施，上市公司並購重組機制將進一步優化，常態化退市機制將鞏固深化，

支持上市公司轉型升級、做優做強的系統性工作將持續加碼。





《上海證券報》



習近平同普京分別向中俄執政黨對話機制會議致賀信

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中俄執政黨對話機制第十次會議昨日以視頻方式舉辦。國家主席習近平同俄羅斯聯邦總統普京分

別向會議致賀信。習近平在賀信中說，中俄關係經受住國際風雲變幻的嚴峻考驗，始終保持高水

平發展，對實現全球穩定發展的戰略價值更加凸顯。



習近平同法國總統馬克龍通電話

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國家主席習近平昨日同法國總統馬克龍通電話。習近平指出，中方願同法方保持高層交往，開好

中法高級別人文交流機制新一次會議，推動教育、文化、科研等合作取得新進展，促進兩國人民

友好往來。



人民幣匯率創近四個月新高

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臨近年末，人民幣匯率由弱轉強，迎來反轉行情。上周，在岸、離岸人民幣對美元匯率開啟強勁

回升，周內反彈幅度均達千點。而且，８月下半月以來，人民幣對一籃子貨幣也保持相對強勢，

升值幅度在２％以上。此前近兩個月，人民幣整體維持橫盤波動走勢。





《證券時報》



積極因素不斷積累，人民幣兌美元匯率大漲

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人民幣兌美元匯率昨日持續走強，在岸人民幣兌美元１６?３０收盤報７﹒１７４７，較上一交

易日大漲７１８個點子。人民幣兌美元中間價報７﹒１６１２，創今年８月１１日以來最高，調

升１１６個點子，調升幅度創９月１２日以來最大。



ＬＰＲ報價維持不變，盤活存量金融資源成重點

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人行授權全國銀行間同業拆借中心昨日公布新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ），其中１年期

ＬＰＲ為３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ為４﹒２％，均維持不變。受訪專家認為，由於１１月

中期借貸便利（ＭＬＦ）利率維持上月水平不變，且當期資金面持續「緊平衡」，ＬＰＲ報價缺

乏下調動力。



合規經營誠實履職，推動私募基金發展壯大

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近年來，中國私募基金行業蓬勃發展，進一步拓寬了投資渠道，也豐富了國內金融市場的內涵。

但是，仍有私募基金疑似「跑路」等消息傳出，值得認真反思。（ｌｃ）

