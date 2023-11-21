《鍾之日記》１１月２１日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



人民幣兌美元中間價升２０６點子，創８月７日以來三個半月新高，即期匯率（ＣＮＹ）亦

大幅高開４３２點子，盤中創近四個月新高。匯市押注美國結束加息周期，滬深股市今早高開並

維持至半日收市，滬綜指午收升０﹒４６％，正當衝擊三千一在即，資金獲利離場心態卻在午後

湧現，外資快速流出，昨日炒高高的多個板塊如軍工、半導體、機器人等集體跌超過１％，反映

市場信心仍然十分疲弱。滬綜指全日收盤反高潮倒跌０﹒０１％，報３０６７﹒９３點，深成指

跌０﹒２６％，創業板指跌０﹒４４％。

過山車行情下，兩市全日成交９９８１億元人民幣，逼近萬億關口，按日增７﹒６％，外資

早段顯著流入，但到全日收市，陸股通淨流入金額僅剩１﹒４２億元人民幣。

《彭博》在Ａ股尾盤時段報道，為防止經濟復甦過程中信貸過度擴張，人民銀行對商業銀行

信貸投放節奏進行指導，計劃通過宏觀審慎監管（ＭＰＡ）引導商業銀行均衡信貸投放，將大型

商業銀行明年一季度的信貸增量控制在過去５年同期平均水平以內，同時鼓勵銀行將原計劃明年

初發放的貸款適度前移，使今年最後兩個月信貸增量保持平穩。有關消息若屬實，則明年第一季

度新增貸款規模或在７﹒９萬億元人民幣以內，按年減少２５％。



＊萬八得復失，市場仍疲軟＊



人民幣走強加上美股隔晚造好，恒指一度升近３００點返回萬八點，但獲利回吐心態顯著，

港股快速回落，不但萬八關得而復失，尾市更由升轉跌，最終恒指收報１７７３３，跌４４點或

０﹒３％，全日主板成交超過１０７２億元。



＊市傳融資白名單，內房股搶先升＊



受兩大利好刺激，內房股今日高歌猛進。首先，融創中國（０１９１８）宣布各項重組條件

已獲滿足，從２０日起境外債務重組生效，涉及債務工具本金總額約９４﹒５億美元，是第一家

完成境內外債務重組所有流程的大型房企，料可作為其他同類房企的債務重組模板。融創中國收

升１２％。

另一利好，據《彭博》引述知情人士指出，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，

共有５０家國有和民營房企被列入，包括新城發展（０１０３０）、萬科（０２２０２）

（深：０００００２）和龍湖（００９６０）等。白名單將提供予金融機構參考，在列企業將獲

得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持。

雖然下午市場傳出有內媒向多家民營及混合所有制房企了解白名單，受訪企業均表示目前未

收到相關通知或消息，但仍無阻內房股上揚，新城發展（０１０３０）收升１１％，雅居樂

（０３３８３）升６％，龍湖（００９６０）升４﹒８％，為升幅最大藍籌，萬科企業

（０２２０２）升４％。

滙證發表研究報告指，融資白名單推出符合預期，是對支持民企開發商的明確立場，顯示了

政府穩定市場的決心，而關鍵問題是部分陷入困境的公司是否也會被列入名單之中，儘管如此，

估計短期內實體市場不太可能好轉，政府持續的政策刺激措施可能會促使投資者重新調整預期，

並重新審視內房板塊。

大和報告指，相信上述舉措將向市場發出短期正面訊號，但認為這不足以支持開發商渡過信

貸危機，但留意到相關的潛在問題，包括銀行不願跟進、房屋銷售持續緩慢以及預售託管帳戶的

監管仍然嚴格。



＊小米業績勁，小股東跑離場＊



小米（０１８１０）業績強勁，今年第三季純利為４８﹒７４億元人民幣，同比虧轉盈，經

調整淨利潤為５９﹒９億元人民幣，按年增１﹒８３倍，勝預期。不過小米營收增長主要由互聯

網服務和ＩｏＴ與生活消費產品貢獻，至於智能手機業務收入按年跌２％，全球智能手機出貨量

為４１８０萬台，按年增長４％，按季增長２７％，但平均售價按年跌５﹒８％至每部９９７元

人民幣。

美銀發表研報指，小米第三季業績大致符合預期，經營利潤較該行預期高出７％，加上電動

車研發進入最後階段，將目標價由１５元上調１３﹒３％至１７元，但重申「中性」評級。花旗

研報指，小米第三季業績勝預期，將目標價由１７﹒１元上調１４﹒６％至１９﹒６元，維持「

買入」評級，認為近期的刺激因素包括紅米Ｋ７０手機及電動車的發布。

小米股東今日趁利好出貨，全日價跌４﹒９％，報１５﹒３８元，為全日表現最差藍籌。





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