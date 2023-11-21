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AH股新聞

21/11/2023 09:52

《Ａ股焦點》萬科Ａ現漲超４％，傳被當局列入房企融資白名單

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在當局開腔支持房企通過資本市場合理股權融資，支持穩妥防
範化解大型房企風險後，據《彭博》引述知情人士指出，中國監管機構正起草一份中資房地產商
白名單，共有５０家國有和民營房企被列入，包括新城發展（０１０３０）、萬科
（０２２０２）（深：０００００２）和龍湖（００９６０）等。知情人士稱，白名單將提供予
金融機構參考，在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行
等機構有硬性要求。該名單較今年初具有系統重要性優質房企的範圍有所擴大。
　　另外，融創中國（０１９１８）宣布各項重組條件已獲滿足，昨天境外債務重組生效，涉及
債務工具本金總額約９４﹒５億美元，是第一家完成境內外債務重組所有流程的大型房企，料可
作為其他同類房企的債務重組模板。
　　料入房企融資白名單、獲資金支持的萬科Ａ股股價大升４﹒２％，報１２﹒０５元人民幣，
新城發展子公司新城控股（滬：６０１１５５）飆６﹒８％；其他大型房企股價亦漲，金地集團
（滬：６００３８３）漲５﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒６％，招商蛇口
（深：００１９７９）升２﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）升１﹒７％。（ｅｙ）

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