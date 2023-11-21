《經濟通通訊社２１日專訊》在當局開腔支持房企通過資本市場合理股權融資，支持穩妥防

範化解大型房企風險後，據《彭博》引述知情人士指出，中國監管機構正起草一份中資房地產商

白名單，共有５０家國有和民營房企被列入，包括新城發展（０１０３０）、萬科

（０２２０２）（深：０００００２）和龍湖（００９６０）等。知情人士稱，白名單將提供予

金融機構參考，在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行

等機構有硬性要求。該名單較今年初具有系統重要性優質房企的範圍有所擴大。

另外，融創中國（０１９１８）宣布各項重組條件已獲滿足，昨天境外債務重組生效，涉及

債務工具本金總額約９４﹒５億美元，是第一家完成境內外債務重組所有流程的大型房企，料可

作為其他同類房企的債務重組模板。

料入房企融資白名單、獲資金支持的萬科Ａ股股價大升４﹒２％，報１２﹒０５元人民幣，

新城發展子公司新城控股（滬：６０１１５５）飆６﹒８％；其他大型房企股價亦漲，金地集團

（滬：６００３８３）漲５﹒５％，保利發展（滬：６０００４８）升２﹒６％，招商蛇口

（深：００１９７９）升２﹒２％，新湖中寶（滬：６００２０８）升１﹒７％。（ｅｙ）

