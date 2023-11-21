《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海臨港新片區近日接連落地新政策。上

海市政府發布《關於支持臨港新片區深化拓展特殊經濟功能走在高質量發展前列的若干意見》，

提出賦予臨港新片區更大自主發展、自主改革、自主創新管理權限。

《意見》提出，要著力提升科技創新策源功能，推動臨港新片區「生長出更多企業」。上海

將進一步賦予臨港管委會科技創新發展有關區級推薦權。推動實現臨港科技小巨人（含培育）企

業評審體系納入上海全市體系。賦予臨港管委會對市級科技小巨人（含培育）企業、市級科技型

中小企業技術創新資金項目、院士專家工作站、市級企業技術中心、納入全市科技創新創業載體

培育體系的科技企業孵化器和眾創空間等的區級推薦權。

同時，上海將加強重大產業科技項目落地保障，加快打造世界級前沿產業集群。其中，智能

網聯汽車、數據中心產業列有單項扶持政策。

《意見》又提出，要推進智能網聯汽車創新應用。支持臨港新片區高標準建設智能網聯汽車

創新引領區，推進車路雲一體化系統和設施建設以及城市級車路雲一體化示範應用，支持Ｌ３及

更高級別的自動駕駛功能商業化應用，探索無駕駛人智能網聯汽車、無人裝備應用場景拓展和制

度創新。

《意見》還支持臨港新片區建設高能級、綠色低碳的數據中心。支持以提供智算算力能力為

主、效益產出水平優於上海市數據中心建設導則要求的數據中心建設，對符合國家和上海市規定

的，所需能耗在一定額度內由市級予以保障。



＊臨港環評制度改革，支持重點產業發展＊



臨港新片區前沿產業發展的另一「政策禮包」是近日發布的《關於深化環評制度改革支持臨

港新片區高質量發展的若干意見》，提出支持重點產業發展，設立重點產業配套措施，支持重點

行業配套化工項目准入。

具體而言，認定為人工智能、集成電路、生物醫藥、民用航空、智能新能源汽車、高端裝備

、新能源、新材料等臨港新片區「６＋２」重點產業配套的化工項目，若不涉及化學反應或僅涉

及微量化學反應，可經臨港新片區管委會組織會商，認定參照非化工項目管理後，進入規劃產業

園區實施。

同時，《意見》明確，支持生物醫藥專用原料生產和集成電路產業發展。符合相關目錄的５

類化學原料藥項目，環境風險潛勢不高於Ⅱ級的，可進入規劃產業園區實施。在上一年度區域環

境空氣質量達標的前提下，集成電路製造項目使用天然氣作為燃料部分的主要污染物排放量不納

入建設項目新增總量的削減替代實施範圍。（ｌｃ）

