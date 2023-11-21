《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市紀委監委２０日晚間通報，上海實

業集團總裁周軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委調查。

上實集團旗下上市公司上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）、上海實業控股

（００３６３）、上海實業環境（００８０７）昨日齊發公告稱，周軍已於上周六（１８日）因

個人原因提交辭職報告，辭去在這些公司擔任的董事長、董事會主席、行政總裁、執行董事等一

切職務。上述公告稱，周軍辭任系因個人事務不能投入充足時間履行職務所致，其與董事會並無

意見分歧。

除了這些已辭任的職務，周軍被查時，仍擔任上實集團總裁，上實管理（上海）有限公司、

上海申渝公路建設發展有限公司、上海星河數碼投資有限公司、上海滬寧高速公路（上海段）發

展有限公司及上海路橋發展有限公司董事長等職。



＊周軍被查或涉上實租賃董事長林振＊



《財新網》引述上海醫藥內部人士表示，周軍２０日上午就已失聯。他雖為公司董事長，很

少參與公司經營決策，在公司內部存在感並不強，其被查應該主要與上實集團的職務有關。

另外，有知情人士稱，周軍被查或與上實融資租賃董事長林振有關。林振在今年７月失聯。

上實租賃為混合所有制企業，由林振創立於２０１２年，２０１３年上實集團投資入股，成為單

一第一大股東並更名為上實租賃。上海金融界人士稱：「引入上實，對林振來講獲得了國資背景

，可以獲得低息融資，轉而給地方城投基建項目放款賺取息差，林振與地方政府比較熟。」

周軍被查前一周，上實集團一把手換人。１１月１３日，原上海電氣（０２７２７）

（滬：６０１７２７）董事長冷偉青接替沈曉初，擔任上實集團董事長。

公開資料顯示，周軍生於１９６９年３月，畢業於復旦大學世界經濟貨幣銀行專業，經濟學

碩士，無黨派。其１９９６年加入上海實業集團，曾任上實城開執行董事、浙江滬杭甬高速公路

股份董事長，上實集團副總裁、投資策劃部總經理，上實置業集團及上海聯合實業副總經理，上

實控股副行政總裁等職。２０１６年９月，周軍接替周傑升任上實集團總裁。（ｌｃ）

