  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/11/2023 09:30

《打擊貪腐》上實集團總裁周軍被查，或涉上實租賃董事長林振

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２１日上海專電》上海市紀委監委２０日晚間通報，上海實
業集團總裁周軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受上海市紀委監委調查。
　　上實集團旗下上市公司上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）、上海實業控股
（００３６３）、上海實業環境（００８０７）昨日齊發公告稱，周軍已於上周六（１８日）因
個人原因提交辭職報告，辭去在這些公司擔任的董事長、董事會主席、行政總裁、執行董事等一
切職務。上述公告稱，周軍辭任系因個人事務不能投入充足時間履行職務所致，其與董事會並無
意見分歧。
　　除了這些已辭任的職務，周軍被查時，仍擔任上實集團總裁，上實管理（上海）有限公司、
上海申渝公路建設發展有限公司、上海星河數碼投資有限公司、上海滬寧高速公路（上海段）發
展有限公司及上海路橋發展有限公司董事長等職。
　
＊周軍被查或涉上實租賃董事長林振＊
　
　　《財新網》引述上海醫藥內部人士表示，周軍２０日上午就已失聯。他雖為公司董事長，很
少參與公司經營決策，在公司內部存在感並不強，其被查應該主要與上實集團的職務有關。
　　另外，有知情人士稱，周軍被查或與上實融資租賃董事長林振有關。林振在今年７月失聯。
上實租賃為混合所有制企業，由林振創立於２０１２年，２０１３年上實集團投資入股，成為單
一第一大股東並更名為上實租賃。上海金融界人士稱：「引入上實，對林振來講獲得了國資背景
，可以獲得低息融資，轉而給地方城投基建項目放款賺取息差，林振與地方政府比較熟。」
　　周軍被查前一周，上實集團一把手換人。１１月１３日，原上海電氣（０２７２７）
（滬：６０１７２７）董事長冷偉青接替沈曉初，擔任上實集團董事長。
　　公開資料顯示，周軍生於１９６９年３月，畢業於復旦大學世界經濟貨幣銀行專業，經濟學
碩士，無黨派。其１９９６年加入上海實業集團，曾任上實城開執行董事、浙江滬杭甬高速公路
股份董事長，上實集團副總裁、投資策劃部總經理，上實置業集團及上海聯合實業副總經理，上
實控股副行政總裁等職。２０１６年９月，周軍接替周傑升任上實集團總裁。（ｌｃ）

etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九運全面睇！舊樓可以變九運樓？靈靈法教你九運點部署！

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

YouTube頻道大革新 立即訂閱全新生活健康頻道！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金