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AH股新聞

21/11/2023 16:18

《中國房產》廣州取消土拍限價，黃埔區新掛牌宅地將「價高者得」

　　《經濟通通訊社２１日專訊》據廣州公共資源交易中心官網，黃埔區掛牌今年第四批次土地
出讓的首宗宅地（編號ＨＰＧ－ＤＳ－２６），面積為３７７１１平方米，起拍總價為
３９﹒４７億元（人民幣．下同），將於２０２３年１２月２２日１５時進行限時競價。
　　該地塊位於黃埔區護林路以南、鎮東路以東，土地性質為二類居住用地（Ｒ２）、文化設施
用地（Ａ２）。本次掛牌地塊出讓按照「價高者得」原則確定競得人，並未設置最高成交限價，
意味著廣州正式取消宅地「限地價」出讓政策。
　
＊中指院：有望提升土拍熱度，加快市場築底＊
　
　　此前，廣州曾先後通過設置最高限制地價，觸頂後轉入競配建面積、觸頂後轉競自持面積、
搖號等方式，控制土拍溢價，涉宅地出讓溢價長期控制在１５％。
　　中指研究院華南分院總經理楊紅俠接受內媒查詢時表示，今年以來，廣州宅地土拍市場分化
現象相當明顯，多宗中心城區核心地段宅地競爭激烈，近遠郊區域宅地多以底價成交或中止交易
。此次取消「限地價」政策，有望進一步提升中心土拍熱度，促進市場預期的邊際改善，帶動新
房市場回暖，加快市場築底進程。（ｒｙ）

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