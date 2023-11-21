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AH股新聞

21/11/2023 16:22

【台灣選戰】賴清德接受美媒專訪：不認同兩岸統一的「幻想」

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在台灣，民進黨總統候選人賴清德及其副手、前駐美代表蕭美
琴今天赴中選會完成登記參選，美國《時代雜誌》同日刊登賴清德專訪，賴清德對該媒體表示，
民進黨不需要認同「統一的幻想」，也能維護台灣「主權」。賴清德更指出，民進黨堅決拒認「
九二共識」，他認為這種讓步相當於「放棄主權」。
　　不過賴清德也表示，台灣希望與大陸成為朋友而不是敵人，他歡迎大陸國家主席習近平來台
，屆時將準備台灣美食供他品嚐。
　　《時代雜誌》在報道中分析指，如果民進黨史無前例地連續三次勝出大選，將意味著台灣社
會對大陸的懷疑態度將更加根深蒂固，並可能成為兩岸關係的轉捩點。
　　賴清德在專訪中強調，台灣應持續提升國際經貿連結，確保台灣持續作為國際經濟不可或缺
一員，以強化台灣的整體安全。他提到晶片及科技產業是台灣的優勢，也是台灣對國際社會的責
任。
　　報道另外也提及賴清德支持同志婚姻的立場，而大陸自２０２１年起禁止「驕傲」活動，以
強調兩岸生活方式的差異。
　
＊賴蕭配完成中選會登記，標榜穩健執政＊
　
　　賴清德在中選會完成登記後發表談話，強調「我們意志堅定、充滿信心」，強調他和蕭美琴
兩人會竭盡所能，讓台灣持續在穩健路上，走入國際、迎向未來，「不走回一中老路」。他又表
示，自己和蕭都經過了多年歷練，有非常豐富的行政經驗，將秉持負責任和穩健的態度執政，台
灣禁不起紛擾，也不能試驗，呼籲大家要團結在一起，穩定讓台灣進步。（ｅｙ）（ｚｚ）

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