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AH股新聞

21/11/2023 16:22

【台灣選戰】侯友宜稱等待柯文哲到最後，民眾黨重申不接受侯柯配

　　《經濟通通訊社２１日專訊》在台灣，中選會受理總統、副總統候選人登記時限將於本周五
（２４日）截止，而在野聯盟推動的國民黨、民眾黨「藍白合」臨門一腳再生波折。國民黨屬意
的總統候選者人侯友宜今日對媒體表示，他會等柯文哲到最後一刻，藍白合作與否都在民眾黨主
席柯文哲的一念之間。
　　由於藍白兩黨對民調統計結果出現了較大分歧，柯文哲不認可國民黨對統計誤差「３％」的
解讀，此前稱會以民眾黨總統候選人身份拼競選，還去和獨立參選人、鴻海創始人郭台銘「討論
統計學」。侯友宜對此表示，柯文哲在兩黨協商時已經同意有關統計方法，從頭到尾都非常清楚
誤差範圍，沒有「６％誤差範圍」的說法，根本不需要找人惡補統計學，希望柯一方不要誤導視
聽、傷害破壞合作的感情。
　　國民黨主席朱立倫今天亦表示，藍白合作是台灣主流民意的期待，更是民主改革非常重要的
里程碑，不到最後一秒甚至半秒都絕不放棄合作。
　　不過柯文哲競選辦主任周榆修今天表示，民眾黨現在沒有侯柯配這個選項，若是「柯侯配」
，大家可以一起努力，這意味著柯文哲一方目前仍不接受國民黨解讀的統計結果。柯文哲昨晚
（２０日）重申各方要「尊重數據」，不理解雙方合作「為甚麼要故意選一個比較難選的」。
（ｅｙ）（ｚｚ）

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