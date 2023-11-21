《經濟通通訊社２１日專訊》在台灣，中選會受理總統、副總統候選人登記時限將於本周五

（２４日）截止，而在野聯盟推動的國民黨、民眾黨「藍白合」臨門一腳再生波折。國民黨屬意

的總統候選者人侯友宜今日對媒體表示，他會等柯文哲到最後一刻，藍白合作與否都在民眾黨主

席柯文哲的一念之間。

由於藍白兩黨對民調統計結果出現了較大分歧，柯文哲不認可國民黨對統計誤差「３％」的

解讀，此前稱會以民眾黨總統候選人身份拼競選，還去和獨立參選人、鴻海創始人郭台銘「討論

統計學」。侯友宜對此表示，柯文哲在兩黨協商時已經同意有關統計方法，從頭到尾都非常清楚

誤差範圍，沒有「６％誤差範圍」的說法，根本不需要找人惡補統計學，希望柯一方不要誤導視

聽、傷害破壞合作的感情。

國民黨主席朱立倫今天亦表示，藍白合作是台灣主流民意的期待，更是民主改革非常重要的

里程碑，不到最後一秒甚至半秒都絕不放棄合作。

不過柯文哲競選辦主任周榆修今天表示，民眾黨現在沒有侯柯配這個選項，若是「柯侯配」

，大家可以一起努力，這意味著柯文哲一方目前仍不接受國民黨解讀的統計結果。柯文哲昨晚

（２０日）重申各方要「尊重數據」，不理解雙方合作「為甚麼要故意選一個比較難選的」。

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