《經濟通通訊社２１日專訊》據《彭博》引述知情人士稱，為防止經濟復甦過程中信貸過度

擴張，人民銀行日前對商業銀行信貸投放節奏進行指導，計劃通過宏觀審慎監管（ＭＰＡ）引導

商業銀行均衡信貸投放，將大型商業銀行明年一季度的信貸增量控制在過去５年同期平均水平以

內，同時鼓勵銀行將原計劃明年初發放的貸款適度前移，使今年最後兩個月信貸增量保持平穩。



＊明年首季新增貸規模或在７﹒９萬億元＊



彭博匯總過去５年數據計算，人行上述指引意味２０２４年一季度新增貸款規模或在７﹒９

萬億元（人民幣．下同）以內，這較今年一季度信貸實際增量減少２５％。

中國今年以來保持較快的信貸增速，１－１０月人民幣貸款增加２０﹒４９萬億元，創歷史

最高水平。１０月末人民幣貸款餘額２３５﹒３３萬億元，同比增長１０﹒９％。疊加新增１萬

億元國債發行，１０月末市場資金面一度趨緊，代表銀行負債成本指標１年期同業存單利率大幅

反彈。

人行上周五（１７日）與金融監管總局、中國證監會聯合召開金融機構座談會，稱要落實好

跨周期和逆周期調節的要求，著力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸

投放，以信貸增長的穩定性促進經濟穩定增長。

另外，據《財新》報道，金融監管部門會上還討論了多項房地產金融放鬆政策。提出了「三

個不低於」，即各家銀行自身房地產貸款增速不低於銀行行業平均房地產貸款增速，對非國有房

企對公貸款增速不低於本行房地產增速，對非國有房企個人按揭增速不低於本行按揭增速。會議

還提出，擬修改開發貸、經營性物業貸、個人住房貸款辦法等。（ｅｙ）

