《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價較上個交易日升

２０６點子，兩連升，創８月７日以來三個半月新高。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜

指）高開０﹒２１％，報３０７４﹒８３點，深成指高開０﹒２８％，創業板指高開０﹒４１％

，白酒、地產股造好，汽車股小幅走低。

在當局開腔支持穩妥防範化解大型房企風險後，融創中國（０１９１８）宣布各項重組條件

已獲滿足，昨天境外債務重組生效，涉及債務工具本金總額約９４﹒５億美元，是第一家完成境

內外債務重組所有流程的大型房企，料可作為其他同類房企的債務重組模板。

另外，據《彭博》引述知情人士指出，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有

５０家國有和民營房企被列入，包括新城發展（０１０３０）、萬科（０２２０２）

（深：０００００２）和龍湖（００９６０）等。知情人士稱，白名單將提供予金融機構參考，

在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要

求。

人民幣升值有利資金池流動性，人民銀行今日進行３１９０億元（人民幣．下同）７天期逆

回購，淨回籠１０５０億元。（ｅｙ）

