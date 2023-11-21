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AH股新聞

21/11/2023 09:27

《Ａ股行情》人幣續升值滬指高開０﹒２１％，融創境外債重組成功

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價較上個交易日升
２０６點子，兩連升，創８月７日以來三個半月新高。滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜
指）高開０﹒２１％，報３０７４﹒８３點，深成指高開０﹒２８％，創業板指高開０﹒４１％
，白酒、地產股造好，汽車股小幅走低。
　　在當局開腔支持穩妥防範化解大型房企風險後，融創中國（０１９１８）宣布各項重組條件
已獲滿足，昨天境外債務重組生效，涉及債務工具本金總額約９４﹒５億美元，是第一家完成境
內外債務重組所有流程的大型房企，料可作為其他同類房企的債務重組模板。
　　另外，據《彭博》引述知情人士指出，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有
５０家國有和民營房企被列入，包括新城發展（０１０３０）、萬科（０２２０２）　
（深：０００００２）和龍湖（００９６０）等。知情人士稱，白名單將提供予金融機構參考，
在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要
求。
　　人民幣升值有利資金池流動性，人民銀行今日進行３１９０億元（人民幣．下同）７天期逆
回購，淨回籠１０５０億元。（ｅｙ）

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