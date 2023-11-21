《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌美元中間價升２０６點子，創８月７日以來三個半月

新高，即期匯率（ＣＮＹ）亦大幅高開４３２點子，盤中創近四個月新高。匯市押注美國結束加

息周期，帶動新興市場資產上揚，滬深股市今早高開並維持至半日收市，滬綜指午收升

０﹒４６％，報３０８２﹒３點，深成指半日升０﹒３８％，創業板指升０﹒２５％，白酒、地

產股造好，汽車股小幅走低。

兩市半日成交６２８２億元（人民幣．下同），較上日（２０日）同時段成交增８﹒６％，

外資顯著流入，陸股通淨流入近４２﹒５億元。



＊國家力挺，房企股振奮＊



在當局開腔下，融創中國（０１９１８）宣布各項重組條件已獲滿足，昨天境外債務重組生

效，涉及債務工具本金總額約９４﹒５億美元，是第一家完成境內外債務重組所有流程的大型房

企，料可作為其他同類房企的債務重組模板。

另外，據《彭博》引述知情人士指出，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有

５０家國有和民營房企被列入，包括新城發展（０１０３０）、萬科（０２２０２）

（深：０００００２）和龍湖（００９６０）等。知情人士稱，白名單將提供予金融機構參考，

在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要

求。

料被列入白名單的萬科Ａ股半日升４﹒２％，新城發展子公司新城控股

（滬：６０１１５５）飈逾７％；其他大型房企股價亦漲，金地集團（滬：６００３８３）漲

４﹒２％，保利發展（滬：６０００４８）升近３％，招商蛇口（深：００１９７９）升３％，

新湖中寶（滬：６００２０８）升１﹒３％。



＊茅台豪撒２４０億，白酒股飄紅＊



Ａ股「股王」貴州茅台（滬：６００５１９）豪撒２４０億元，推出特別分紅。據貴州茅台

昨晚公告，擬在２０２３年度內以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數實施回報股東特別

分紅，每股派發現金紅利１９﹒１０６元。截至２０２３年９月３０日，公司總股本為

１２﹒５６億股，以此計算合計擬派發現金紅利２４０億元。

在去年首次實施特別分紅後，貴州茅台屬連續第二年開展特別分紅。中金發表報告指出，近

期由於市場悲觀情緒，白酒板塊整體有所回調，貴州茅台在此時點再次公告特別分紅，提升股東

獲得感，有望提振市場信心。

花旗報告亦稱，這是茅台在過去三周內第二次給市場驚喜，貴州茅台仍是中國白酒板塊的首

選。

貴州茅台升１﹒６％，其他白酒股漲多過跌，迎駕貢酒（滬：６０３１９８）升２﹒８％，

山西汾酒（滬：６００８０９）升２﹒５％，瀘州老窖（深：０００５６８）升約１﹒７％。

（ｒｙ）

