《經濟通通訊社２１日專訊》人民幣兌美元中間價升２０６點子，創８月７日以來三個半月

新高，即期匯率（ＣＮＹ）亦大幅高開４３２點子，盤中創近四個月新高。匯市押注美國結束加

息周期，滬深股市今早高開並維持至半日收市，滬綜指午收升０﹒４６％，正當衝擊三千一在即

，資金獲利離場心態卻在午後湧現，外資快速流出，昨日（２０日）炒高高的多個板塊如軍工、

半導體、機器人等集體跌超過１％，反映市場信心仍然十分疲弱。滬綜指全日收盤反高潮倒跌

０﹒０１％，報３０６７﹒９３點，深成指跌０﹒２６％，創業板指跌０﹒４４％。

過山車行情下，兩市全日成交９９８１億元（人民幣．下同），逼近萬億元關口，按日增

７﹒６％，外資早段顯著流入，陸股通半日淨流入近４２﹒５億元，但到全日收市，陸股通淨流

入金額僅剩１﹒４２億元。

《彭博》在Ａ股尾盤時段報道，為防止經濟復甦過程中信貸過度擴張，人民銀行對商業銀行

信貸投放節奏進行指導，計劃通過宏觀審慎監管（ＭＰＡ）引導商業銀行均衡信貸投放，將大型

商業銀行明年一季度的信貸增量控制在過去５年同期平均水平以內，同時鼓勵銀行將原計劃明年

初發放的貸款適度前移，使今年最後兩個月信貸增量保持平穩。有關消息若屬實，則明年第一季

度新增貸款規模或在７﹒９萬億元以內，按年減少２５％。



＊內房股帶到尾，憧憬白名單＊



融創中國（０１９１８）宣布各項重組條件已獲滿足，昨天境外債務重組生效，涉及債務工

具本金總額約９４﹒５億美元，是第一家完成境內外債務重組所有流程的大型房企，料可作為其

他同類房企的債務重組模板。

另外，據《彭博》引述知情人士指出，中國監管機構正起草一份中資房地產商白名單，共有

５０家國有和民營房企被列入，包括新城發展（０１０３０）、萬科（０２２０２）

（深：０００００２）和龍湖（００９６０）等。知情人士稱，白名單將提供予金融機構參考，

在列企業將獲得包括信貸、債權和股權融資等多方面的支持，但不意味著對銀行等機構有硬性要

求。

料被列入白名單的萬科Ａ股升３，新城發展子公司新城控股（滬：６０１１５５）飆

５﹒２％；其他大型房企股價亦漲，金地集團（滬：６００３８３）漲３﹒５％，招商蛇口

（深：００１９７９）升２％，保利發展（滬：６０００４８）升１﹒７％。有內媒向多家民營

及混合所有制房企了解白名單最新進展，惟受訪企業均表示，目前未收到相關通知或消息。



＊熱炒概念一日遊，機器人拋錨＊



上日熱炒題材僅一日遊。機器人概念跌幅顯著，恒為科技（滬：６０３４９６）跌停，貝斯

特（深：３００５８０）挫８﹒７％，多倫科技（滬：６０３５２８）跌８％，五洲新春

（滬：６０３６６７）走低６﹒９％，匯納科技（深：３００６０９）跌６﹒５％；光刻機概念

同挫，同益股份（深：３００５３８）跌停，西隴科學（深：００２５８４）跌７﹒８％，茂萊

光學（滬：６８８５０２）跌７﹒５％，波長光電（深：３０１４２１）走低６﹒４％，清溢光

電（滬：６８８１３８）跌５﹒８％。

Ａ股「股王」貴州茅台（滬：６００５１９）推出特別分紅豪撒２４０億元，股價全日升

１﹒６％，報１７９０元。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５８１﹒０７ ＋０﹒１３

上證綜合指數 ３０６７﹒９３ －０﹒０１ ３９１５﹒５８

上證Ａ股指數 ３２１６﹒５４ －０﹒０１

深證成份指數 ９９９７﹒０９ －０﹒２６ ６０６５﹒１５

深圳創業板指數 １９８４﹒２７ －０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２３３﹒６１ ＋０﹒２７ １﹒００

深證Ｂ股指數 １０８２﹒２０ ＋０﹒１２ ０﹒４６

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