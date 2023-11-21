《經濟通通訊社２１日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）昨日晚間公告，擬在２０２３
年度內以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數實施回報股東特別分紅，每股派發現金紅利
１９﹒１０６元（人民幣．下同）。截至２０２３年９月３０日，公司總股本為１２﹒５６億股
，以此計算合計擬派發現金紅利２４０億元。
在去年首次實施特別分紅後，貴州茅台屬連續第二年開展特別分紅。
貴州茅台現價升１﹒１％，報１７８１﹒９５元。（ｒｙ）
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21/11/2023 09:44
《Ａ股焦點》貴州茅台擬特別分紅２４０億，股價升逾１％
《經濟通通訊社２１日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）昨日晚間公告，擬在２０２３
年度內以實施權益分派股權登記日公司總股本為基數實施回報股東特別分紅，每股派發現金紅利
１９﹒１０６元（人民幣．下同）。截至２０２３年９月３０日，公司總股本為１２﹒５６億股
，以此計算合計擬派發現金紅利２４０億元。
在去年首次實施特別分紅後，貴州茅台屬連續第二年開展特別分紅。
貴州茅台現價升１﹒１％，報１７８１﹒９５元。（ｒｙ）
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