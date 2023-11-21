《經濟通通訊社２１日專訊》中國和澳洲之間的關係不久前才獲修復，時隔不到一個月又遭

考驗。中國軍艦上周被指在中國附近海域對澳洲軍艦一名潛水員使用船體聲納，或導致其受傷，

澳洲總理阿爾巴尼斯批評中國軍艦舉動危險且不專業，已透過所有正常管道向中方提出這起事件

，並稱事件將損害兩國關係。

中國國防部發言人吳謙表示，中方堅決反對澳洲方面的言論，已向澳方提出嚴正交涉。吳謙

強調中方艦艇當時與澳艦保持了安全距離，沒有進行任何可能影響澳方潛水作業的活動，亦不承

認事發位置屬於日本專屬經濟區，因為中日在有關海域沒有劃界。吳謙敦促澳方尊重事實，停止

對華魯莽的、不負責任的指責，多做有利於增進雙方互信積累的事，為兩國兩軍關係向好發展營

造積極氛圍。

澳洲防長馬爾斯此前指出，澳海軍「圖文巴號」護衛艦上周在日本專屬經濟區協助執行聯合

國對北韓制裁相關任務，當潛水員入水試圖解開纏在螺旋槳的漁網時，中國海軍寧波號驅逐艦不

顧澳方通報，不但駛近圖文巴號，還使用了船體聲納，對潛水員安全構成了威脅。馬爾斯指澳洲

潛水員受輕傷，醫生評估可能與中方艦艇的聲納脈衝有關。

上月加拿大當局亦公布，該國軍機在執行聯合國對北韓制裁的任務期間，遭至少兩架不同的

中國軍機持續攔截長達數小時，對方甚至發射多枚類似煙火的照明彈干擾，加拿大當局批評中國

軍隊的行為危險且魯莽、不可接受，中方反駁加國軍機非法進入釣魚島附屬島嶼領空在先，要求

對方停止危險和挑釁行為，並停止散布不實信息。（ｅｙ）（ｚｚ）



