《經濟通通訊社２１日專訊》為深刻汲取呂梁市離石區永聚煤業辦公樓１１月１６日重大火

災等事故教訓，山西省安委會印發通知，決定從２０２３年１１月１７日起至２０２４年２月底

，在全省重點行業領域持續深化重大事故隱患專項排查整治行動，集中開展安全意識大教育、安

全隱患大排查、安全問題大整治、安全責任大落實活動。

其中「大教育」涵蓋專題學習研討、警示教育、專題培訓、應急演練和宣傳教育五個內容。

「大排查」、「大整治」主要聚焦煤礦、非煤礦山、危險化學品、建築施工、交通運輸（道路交

通）、民爆物品、文化旅遊、消防安全、冶金工貿等重點行業領域等。通知要求，縣級層面檢查

所屬企事業單位要做到全覆蓋、無遺漏、「過篩子」，省、市監管部門抽查檢查行業領域企事業

單位分別不少於３％、１０％。

山西省安委會要求，各級各部門各單位要加大執法力度和問責力度。對非法煤礦、違法盜採

等嚴重違法違規行為沒有採取有效制止措施甚至放任不管造成嚴重後果的，第一時間對屬地縣（

鄉）黨委、政府主要領導和行業安全監管部門主要負責人予以免職處理，並進一步依法依規追責

問責，構成犯罪的移交司法機關追究刑事責任。（ｓｌ）

