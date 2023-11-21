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AH股新聞

21/11/2023 11:57

《中國房產》１７城土拍恢復價高者得，機構：刺激市場效果不大

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中指研究院最新監測數據顯示，截至１１月２１日，在２２個
採取「兩集中」（集中發布出讓公告、集中組織出讓活動）土地出讓方式的城市中，有２１城已
發布涉宅用地公告，其中１７城恢復「價高者得」，目前僅北京、上海、深圳、寧波仍在執行限
地價政策。
　　部分城市在取消地價後的首拍中，出現高溢價率地塊，引發市場極大關注。中指研究院分析
師孟新增指出，核心城市的優質地塊土拍熱度升溫明顯，但整體來看，分化仍在，非核心地塊多
底價成交。
　　克而瑞的研究報告則認為，從取消地價上限政策本身來看，預計不會大幅刺激市場熱度提升
，畢竟投資回暖更多需要視市場表現和企業的銷售、回款情況而定，因此預計接下來土地市場還
會維持三季度的整體水平和熱度。
　　報告並指出，對於核心城市遠郊地塊來說，政策效果幾乎沒有，短期謹慎氛圍下還將維持底
價成交的態勢。三四線城市本身並沒有限價，從過去溢價成交地塊來看，僅有核心三四線城市位
於核心區域且樓面價較低的地塊能吸引部分企業，所以絕大多數三四線城市土地仍將長期處於低
谷。（ｓｌ）

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