《經濟通通訊社２１日專訊》中指研究院最新監測數據顯示，截至１１月２１日，在２２個

採取「兩集中」（集中發布出讓公告、集中組織出讓活動）土地出讓方式的城市中，有２１城已

發布涉宅用地公告，其中１７城恢復「價高者得」，目前僅北京、上海、深圳、寧波仍在執行限

地價政策。

部分城市在取消地價後的首拍中，出現高溢價率地塊，引發市場極大關注。中指研究院分析

師孟新增指出，核心城市的優質地塊土拍熱度升溫明顯，但整體來看，分化仍在，非核心地塊多

底價成交。

克而瑞的研究報告則認為，從取消地價上限政策本身來看，預計不會大幅刺激市場熱度提升

，畢竟投資回暖更多需要視市場表現和企業的銷售、回款情況而定，因此預計接下來土地市場還

會維持三季度的整體水平和熱度。

報告並指出，對於核心城市遠郊地塊來說，政策效果幾乎沒有，短期謹慎氛圍下還將維持底

價成交的態勢。三四線城市本身並沒有限價，從過去溢價成交地塊來看，僅有核心三四線城市位

於核心區域且樓面價較低的地塊能吸引部分企業，所以絕大多數三四線城市土地仍將長期處於低

谷。（ｓｌ）

