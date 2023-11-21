《經濟通通訊社２１日專訊》香港金管局公布，中國人民銀行今日在香港發行的３個月期央
行票據，中標利率３﹒１８厘，比上次８月招標的同期限央票利率低２個基點；發行額３００億
元人民幣，申請額６０２﹒５２億元人民幣，投標倍數２﹒０１倍。
同日發行的１年期央票，中標利率２﹒９８厘，高於上次８月招標時的２﹒７厘；發行額
１５０億元人民幣，申請額３０１﹒７億元人民幣，投標倍數亦是２﹒０１倍。（ｓｌ）
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21/11/2023 14:11
【聚焦人幣】人行在港發行３００億３個月央票利率跌至３﹒１８厘
《經濟通通訊社２１日專訊》香港金管局公布，中國人民銀行今日在香港發行的３個月期央
行票據，中標利率３﹒１８厘，比上次８月招標的同期限央票利率低２個基點；發行額３００億
元人民幣，申請額６０２﹒５２億元人民幣，投標倍數２﹒０１倍。
同日發行的１年期央票，中標利率２﹒９８厘，高於上次８月招標時的２﹒７厘；發行額
１５０億元人民幣，申請額３０１﹒７億元人民幣，投標倍數亦是２﹒０１倍。（ｓｌ）
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