《經濟通通訊社２１日專訊》內地分別自２０１６及２０２１年起全面開放生二胎、三胎，

惟去年中國出生人口僅９５６萬人，出生率６﹒７７ ，雙雙創下１９４９年以來新低；人口自

然增長率－０﹒６０ ，是自１９６０年後首現負數。對於如何提升生育意願，中國人口學會副

會長、南開大學經濟學院原新教授昨接受內媒《中新經緯》訪問時指出，對中國生育率的提升要

有信心、決心、耐心和恆心，「這很可能不是一代人的努力，或者一二十年的努力就能夠馬上見

效的」。

原新表示，以全世界的經驗而言，生育率的提升是一個慢變量，一定要有時間的考驗，這本

身也是人口周期規律性的結果，不能指望功夫下到了，或者生育支持政策體系都做全了，生育率

馬上就有大幅度的回升，只能是慢慢往前走。他並認為，提振生育率除了要在政策支持、經濟支

持、時間支持、生殖技術支持等方面做出巨大努力外，還要在托育、教育、就業、住房、養老、

社會文化、友好環境的塑造方面，進行一籃子生育支持政策和環境的塑造，「這是一個系統化的

任務和工程，需要全社會的支持和努力」。

人口專家黃文政２０２２年曾在網易新聞訪談節目《直呼內行》中指出，「不管怎樣，中國

人口一定會快速萎縮。即使放開二孩，人口也在急劇萎縮」。相關片段近日再於社交平台廣傳，

再度掀起「年輕人不願生育」的討論。（ｓｌ）

