【ＦＯＣＵＳ】奧特曼（Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ）的一波三折未了，早前跟他就「

ＣｈａｔＧＰＴ４」、「Ｇｒｏｋ」互嘲的馬斯克（Ｅｌｏｎ Ｍｕｓｋ），最新亦麻煩不斷。

「反猶言論」風波繼續發酵，除了引發一眾大公司的廣告抵制Ｘ（前Ｔｗｉｔｔｅｒ），更有聲

音要求特斯拉董事會暫停其首席執行長職務，而最新則是白宮正式加入競爭對手Ｔｈｒｅａｄｓ

的社媒平台。



＊拜登新進駐Ｔｈｒｅａｄｓ＊



遭「炒魷」的奧特曼獲微軟光速納入麾下，進而引發ＯｐｅｎＡＩ逾九成員工以辭職「逼宮

」董事會，一呼百應可謂驚人。相比之下，被指為「反猶言論」背書而引發軒然大波的馬斯克，

卻遭遇墻倒眾人推。

事緣上周三（１５日），就一篇聲稱猶太社區推動「對白人的仇恨」的帖子，他在Ｘ回應稱

，「你說出了事實的真相」，隨即被白宮批評為「令人憎惡地宣揚」反猶太主義，盡管馬斯克對

此強烈否認。

就在周一（２０日），白宮宣布在Ｍｅｔａ旗下的Ｔｈｒｅａｄｓ開設官方帳戶，同時加入

的還有拜登、賀錦麗以及第一夫人、第二先生。７月才上線的Ｔｈｒｅａｄｓ，曾創下短短５天

一億注冊量的紀錄，但其後後繼乏力。數據顯示，Ｔｈｒｅａｄｓ上月活躍用戶約３３００萬，

遠低於Ｘ的２﹒４５億。但拜登加入Ｔｈｒｅａｄｓ後短短一小時「吸粉」２００萬，似有助扎

克伯格令Ｔｈｒｅａｄｓ未來數年突破１０億用戶大關的野心。



＊特斯拉董事會遭施壓＊



在人工智能、社交媒體領域分別跟奧特曼、扎克伯格「不咬弦」，馬斯克自去年１０月收購

Ｘ至今，該平台來自美國的廣告收入，幾乎每月都錄得按年逾５０％跌幅。他的最新「反猶言論

」再遭致蘋果、ＩＢＭ、迪士尼、派拉蒙等巨頭公司暫停投放廣告的抵制。

為了反擊，Ｘ昨日向左傾非盈利媒體監測機構Ｍｅｄｉａ Ｍａｔｔｅｒｓ提起訴訟，指稱

其故意惡意製作圖像，將廣告商帖子跟白人主義內容並列，以驅使廣告商離開Ｘ平台。風波最新

發酵至特斯拉的數位機構小股東，齊呼籲特斯拉董事會暫停馬斯克的首席執行長職務，以對沖言

論對特斯拉品牌的影響。不過，鑒於馬斯克為特斯拉最大股東，持有近１３％股份，地位遭撼動

的可能微乎其微。

盡管深陷風波，但最耐人尋味的是，無論是ＯｐｅｎＡＩ、奧特曼還是微軟，都選擇第一時

間在Ｘ平台發表最新動態，而馬斯克本人更以１﹒６３億粉絲位列最受關注帳號之首，超越扎克

伯格在臉書的１﹒１９億。

